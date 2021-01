One Piece celebra su capítulo 1000 con mensaje del creador y más sorpresas

¡La leyenda realmente lo hizo! Eiichiro Oda ha cruzado oficialmente la marca del capítulo 1000 para su manga One Piece de larga duración y el editor Shueisha se ha estado preparando para ello con el proyecto ONE PIECE 1000 LOGS.

La última parte de ese proyecto también es grande, ya que Shueisha inicia una encuesta mundial de popularidad de personajes para conmemorar el hito del manga. La campaña World Top 100 está oficialmente en vivo en este momento, y la encuesta mundial estará abierta hasta el 28 de febrero a las 6:59 am, hora del Pacífico.

Durante ese período, los fanáticos podrán votar por el mejor personaje de One Piece a través de la página de inicio y mediante tarjetas postales, e incluso podrán ganar premios por participar. Una vez que finalice el 28 de febrero, se contabilizarán los resultados finales y finalmente sabremos la respuesta de quien reina en popularidad.

Capítulo 1000 de One Piece finalmente debuta

Si planeas emitir un voto tú mismo, obtendrás un voto por día mientras se realiza la votación. Los premios incluyen un modelo AR aleatorio de un personaje de la serie para tus propias fotografías únicas de One Piece. Los modelos de personajes AR entregados como premios se actualizarán a lo largo de la campaña con nuevos personajes.

Carta de Eiichiro Oda

“¡1000 capítulos! Yo, uh, wow... Las palabras prácticamente no describen el torbellino que han sido estos últimos 23 años. Literalmente la mitad de mi vida ha girado en torno a la todopoderosa 'SERIALIZACIÓN SEMANAL' jeje. Pero no soy solo yo, Luffy y los Sombrero de Paja han navegado a tantas islas diferentes y se han visto atrapados en tantas aventuras…”, escribe el creador de One Piece.

“En este punto, ¡ni siquiera estoy seguro de cuántas vidas han tocado en el camino! Pero es gracias a ellos que tantas personas especiales han entrado en mi propia vida; el primero y más importante entre ellos es mi familia…”

“Todas estas personas me han apoyado a lo largo de los años y estoy profundamente en deuda con cada una de ellas. Mientras tanto, mis lectores llevan sus propias vidas llenas de vida. Existe una cierta teoría para los lectores a largo plazo en el mundo del entretenimiento que dice:”

“Un grupo determinado de lectores rotará de una serie después de cinco años"

“Y así, por un tiempo, he evitado llamar a mis lectores ‘fanáticos’. Es como dicen: ‘El orgullo viene antes de la caída’. Me convencí a mí mismo de que no debería estar demasiado lleno de mí mismo porque mis lectores eventualmente dejarían la serie y seguirían adelante con sus vidas…”

“Permítanme decirles que todos ustedes me han avergonzado por pensar tal cosa. Su fe en Luffy me ha llevado a creer en todos ustedes, y eso es lo que me permite seguir dibujando exactamente el tipo de manga que quiero dibujar. Así que aquí estamos, listos para sumergir nuestros pies en las etapas finales de la historia…”, agregó el mangaka.

“Nos ha llevado mucho tiempo llegar a los mil capítulos. Sin embargo, es porque he completado mil capítulos que debes creer que nos llevaré hasta el final. ¡La historia que te espera desafiará las expectativas! ¡¡Lo digo en serio!!”

La carta finaliza diciendo lo siguiente: “Tengo que pedir un favor. Esto es para todos con los que, de una u otra forma, he logrado crear un vínculo, en otras palabras, ¡los FANS DE ONE PIECE del mundo! Mi historia es larga. Pero por un tiempo más, ¡cuiden a Luffy y su tripulación mientras continúan su aventura! Eiichiro Oda, enero de 2021.”

La Verdad Noticias te comparte que la editorial Shueisha hace todo lo posible con este anuncio, que incluirá un impreso a todo color en The New York Times promocionando la campaña. El anuncio se publicará el 4 de enero y se puede ver arriba.

En cuanto a ese proyecto ONE PIECE 1000 LOGS, la página de inicio tiene un montón de contenido en la tienda más allá de esta encuesta. Están en camino nuevos avances y un teaser de live action que repasa la historia de la serie.

También habrá colaboraciones con otras revistas, el mayor lanzamiento de volúmenes de manga gratuitos de One Piece hasta la fecha, y más. La portada de Weekly Shonen Jump combinó los números 3 y 4 y los números 5 y 6 combinados creará una imagen especial de doble tamaño cuando se combinen.

El arte presenta a Luffy rodeado por los personajes de One Piece dibujados por otros artistas, incluida la versión del autor de My Hero Academia (Kohei Horikoshi) sobre Don Krieg, la versión del artista de Dr. STONE (Boichi) sobre Ace, la versión de Arlong del creador de Jujutsu Kaisen (Gege Akutami) y más.

