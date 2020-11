One Piece capítulo 996: Es poco probable que la muerte de Law ocurra pronto

La serie creada por Eiichiro Oda puede haber estado funcionando durante décadas, pero no se está quedando sin misterios por desvelar. El capítulo 996 de “One Piece” revelará una pieza crucial de información sobre Trafalgar Law que podría ser una pista de que no se va a morir pronto.

Es importante tener en cuenta que la serie está en medio de una guerra en este momento, por lo que están sucediendo muchas cosas a la vez.

Law finalmente regresará en el capítulo 996 de "One Piece", pero no será incluido en ninguna escena de lucha. Sin embargo, su apariencia aún tiene que ser uno de los aspectos más destacados del próximo capítulo.

Las páginas filtradas del capítulo 996 de “One Piece” muestran a Law acercándose a lo que parece ser un poneglyph seguido de paneles retrospectivos de su conversación con Robin.

El capitán de Hearts Pirates revela que su verdadero nombre completo es Trafalgar D. Water Law. Y como fanáticos ávidos, también está buscando el significado y la verdad sobre el clan D.

One Piece revelará cosas nuevas en su capítulo 996

Aún quedan muchas preguntas sobre este asunto, pero se cree que la respuesta se puede encontrar en el Road Poneglyph. En este momento, está en posesión de Kaido y los Piratas de las Bestias.

Esto significa que, mientras Law está en Wano para honrar su alianza, ahora también tiene una razón más personal para derrotar a Kaido.

Los fanáticos han estado especulando sobre la muerte de un personaje importante en el arco de Wano Kuni, y Law es uno de los personajes potenciales que encaja a la perfección.

Sin embargo, con una nueva ambición que cumplir, es muy probable que Law permanezca vivo a lo largo de este arco de la historia. Por supuesto, esto no es una garantía, pero aumenta sus posibilidades de mantenerse con vida en el capítulo 996 de "One Piece" y más allá.

One Piece es uno de los animes más famosos.

Fecha de lanzamiento del capítulo 996 de One Piece

Cabe señalar que estos se basan en escaneos filtrados y traducciones aproximadas del capítulo 996 de “One Piece”, por lo que es mejor analizarlos con cautela. Sin embargo, la misma fuente de spoilers señala que no habrá un descanso después de este problema, lo que hará posible que la serie alcance el capítulo 1,000 antes de fin de año.

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, el capítulo 996 de “One Piece” se lanzará unos días antes, el viernes 20 de noviembre. Su versión oficial en inglés estará disponible de forma gratuita a través de Manga Plus y Viz Media.

