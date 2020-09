One Piece capítulo 992: fecha de lanzamiento y más (SPOILERS)

¡El capítulo 992 de One Piece está próximo! Sin lugar a dudas, los spoilers del Capítulo 991 de One Piece ya se han filtrado y pronto llegarán a Internet el próximo fin de semana. Además, se lanzaron spoilers parciales para el próximo capítulo y, a medida que pase el tiempo, se actualizarán pronto.

Aquí hablaremos sobre el Capítulo 992 de One Piece, incluida su fecha de lanzamiento y spoilers. Entonces, para saber más sobre el Capítulo 992 de One Piece, continúe leyendo.

Lanzamiento del Capítulo 992 de One Piece

El Capítulo 992 de One Piece está programado para lanzarse el 4 de octubre de 2020. Parece que Manga no se interrumpirá y veremos el nuevo capítulo en la continuación del programa semanal. Sin embargo, este fin de semana se lanzará el Capítulo 991 de One Piece y esperemos ver qué traerá consigo.

El capítulo 992 de One Piece será lanzado en octubre

¡Alerta! Spoilers del Capítulo 992:

En el último capítulo de One Piece, vimos a Queen que tienen ciertos planes para X Drake. Más tarde, XDrake le pide a Luffy que se una y todo esto hace que las cosas sean más intensas. Sin embargo, no está claro por qué Drake le pidió a Luffy que se uniera. Además, Zorron, Jinbe y Franky vienen a desmantelar todos los planes de X Drake.

Siendo un espía marino, termina en problemas mientras Queen lo acorrala. Como se dijo anteriormente, le pidió a Luffy que se uniera a él, pero en última instancia, es decisión de Luffy.

Además, Jinbe y otros intentan convencerlo para que tenga una idea clara de la situación actual. Ahora no estamos seguros de lo que X Drake podría estar haciendo. Koby le advierte que Luffy y los sombreros de paja son buenas personas.

¿Podría seguir el consejo de Koby? Lo único que podemos decir es que la lucha eventualmente se calentará en los próximos capítulos de One Piece.