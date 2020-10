One Piece capítulo 992: (SPOILER) Luffy intenta luchar contra Kaido

Los spoilers del capítulo 992 de One Piece finalmente están en Internet, pero las fuentes confiables no lo han verificado. Los fanáticos deben tomar cada spoiler de One Piece con un grano de sal hasta que las fugas de escaneos en bruto estén allí para confirmar la historia del manga.

Los spoilers de One Piece 992 aún no están confirmados y, por lo tanto, todos deberían esperar a que salgan las filtraciones reales. Para aquellos que estén interesados en saber más sobre la historia del manga, proceda bajo su propio riesgo.

One Piece capítulo 992 será lanzado el 4 de octubre

Capítulo 992 de One Piece filtraciones no confirmadas

Drake y Zoro se ponen a cubierto cuando Queen comienza a disparar una ametralladora. Drake explica que Queen fue una vez un famoso virólogo y químico que se descubrió que había probado sus inventos en ciudadanos de su país. Fue descubierto y perseguido por los marines, Kaido lo invitó a unirse a su tripulación. Queen aceptó.

Drake piensa para sí mismo y en su monólogo interior revela por qué se unió a la tripulación de Kaido, se infiltró en los Piratas Bestia porque los marines recibieron información de que Queen había estado trabajando en nuevas armas peligrosas.

Drake se transforma en su forma híbrida y usa a Geppo para volar a donde está Queen. Mientras tanto, Sanji y Luffy suben corriendo por el edificio. Luffy usa Gear 4th para volar y Sanji usa pasarela. Luffy y Sanji se acercan al agujero en el techo solo para que King venga volando. Sanji intercepta a King y le dice a Luffy que continúe.

Luffy usa Kong Gun y golpea a todos los regalos voladores. Sanji luego se transforma en su RS, haciendo que los ojos de Luffy se iluminen de asombro. King vuela con su pico solo para que Sanji use su capa para bloquear. Sanji le grita a Luffy que continúe. King y Sanji comienzan su batalla aérea.

Marco y Perospero se encuentran con Big Mom y Perospero usa sus dulces para evitar que Big Mom ruede. Big Mom, hirviendo de rabia, dice que va a tomar la cabeza del SH. Marco se transforma en su modo Fénix completo y le dice a Big Mom que no permitirá que eso suceda.

Luego patea a Big Mom por el acantilado y la envía volando hacia abajo. Perospero ataca a Marco, pero Sulong Bepo y Carrot lo detienen y le dicen a Marco que se ocupe de Big Mom. Marco vuela tras ella.

Page One y Ulti están corriendo detrás de Usopp, pero Nami usa Thunderbolt Tempo. Se revela que el ataque no hizo nada ya que Ulti le dice que necesitan mucho más que eso para derribarlos.

Luffy finalmente llega al techo solo para ver las vainas tiradas en el suelo derrotadas. Se ve una gran sombra y finalmente se revela la forma híbrida de Kaido. Luffy mira sorprendido.

Te puede interesar: One Piece: revelan el nuevo diseño de Portgas D. Ace en el nuevo spinoff

La fecha de lanzamiento del Capítulo 992 de One Piece será el domingo 4 de octubre de 2020, según las fuentes oficiales del manga. Los escaneos sin procesar del capítulo del manga ya se filtraron en línea y los spoilers de One Piece 992 están disponibles en las plataformas de redes sociales, pero no se ha confirmado nada por el momento.