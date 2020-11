One Piece: Voz de “Luffy” teme no vivir hasta el final del anime

One Piece ha estado al aire durante décadas y está alcanzando un punto álgido importante semana tras semana. No pasará mucho tiempo antes de que el programa alcance los 1,000 episodios, y los fanáticos todavía están en estado de shock por el reinado de la exitosa serie.

Nadie está más sorprendido que el elenco que trabaja para dar vida a los de Sombrero de Paja, y una de sus estrellas admite que no estaban seguros de vivir para ver el final del anime. En Twitter, a los fanáticos de One Piece se les recordó el hecho cuando apareció una entrevista con Mayumi Tanaka.

La actriz es una veterana en la industria del anime y ha dado voz a Monkey D. Luffy desde el primer día. Los fans no pueden imaginar el anime sin ella, y Tanaka dijo que en un momento le preocupaba si debería encontrar un sucesor en caso de morir antes del final definitivo de One Piece.

Temió morir antes de que One Piece finalizara

Foto: Twitter - @blondemarimo

“Nunca pensé que One Piece sería tan largo. Cada año, Oda me decía: ‘Mayumi-san, terminará en 10 años’. No sé si estaré viva cuando One Piece termine... Si elijo un reemplazo ahora, tal vez los fanáticos de One Piece lo acepten (cuando muera)”, dijo la voz original de Luffy a través de @blondemarimo.

En la entrevista, Tanaka incluso dice que Masako Nozawa (Goku) podría reemplazarla, pero la actriz de Dragon Ball también está allí en años. Los fanáticos son tan protectores con Nozawa como con Tanaka, por lo que la actriz de Luffy dijo que sería un punto discutible allí.

Como puedes imaginar, esta entrevista ha provocado algunas emociones conflictivas porque los fanáticos de One Piece le están enviando a la actriz todas las buenas vibraciones. Afortunadamente, Tanaka parece gozar de buena salud y todavía desempeña su papel de Luffy con la vitalidad que tuvo en el episodio uno.

A los 65 años, la actriz ha dominado el arte de llevar a los de Sombrero de Paja a la batalla, y los fanáticos confían en que la actriz estará al mando del equipo hasta que One Piece llegue a su fin. La Verdad Noticias te compartirá más novedades en el futuro.