One Piece: ¿Un personaje del pasado confirma la raza de Sasaki?

Hace unos días se estrenó en cómics el volumen 97 de One Piece. La versión “tankobon” del super popular manga de Eiichiro Oda consiste en una nueva pieza y se acerca cada vez más al lanzamiento número 100, que será verdaderamente histórico.

En la portada vimos a tres de los protagonistas del volumen en primer plano, que son Luffy, Law y Kidd. Sin embargo, inmediatamente por encima de ellos Oda también da paso a un grupo de personajes finalmente introducidos en su totalidad en los últimos capítulos.

Estamos hablando del Tobi Roppo, un grupo de seis piratas formado por X-Drake, Sasaki, Who's Who, Ulti, Page One y Black Maria. La información sobre ellos fue mínimamente proporcionada por la SBS de One Piece volumen 97. Pero obviamente la información que da el mangaka no es suficiente.

Sobre Sasaki en One Piece

Foto: Shueisha

Los fanáticos han estado investigando y uno en particular ha encontrado una conexión entre Sasaki y un antiguo personaje que apareció durante la saga Water Seven y Enies Lobby.

Kokoro era una sirena tipo draco, muy vieja pero con un color de pelo verde brillante y dientes ligeramente redondeados y afilados. Muchas de estas características también se ven en Sasaki, que gracias a la portada de One Piece 97 tiene sus colores oficiales y un cabello de un verde muy parecido al de Kokoro.

Sasaki parece ser frío, insubordinado y ambicioso. Según King, apunta a convertirse en una de las Estrellas de los Piratas de las Bestias, y por esta razón, se niega a responder a las actuales, ignorando cualquier intento de invocación a menos que se le adjunte el nombre de Kaido.

SBS 97 | Tobi Roppo



Sasaki:

318 cm

34 años

Comida favorita, esparagos



Black Maria:

820 cm

29 años

Comida favorita, mitarashi Dango



Who’s Who:

336 cm

38 años

Comida favorita, paella de cangrejo.



X-Drake:

233 cm

33 años

Comida favorita, arroz con pollo. #OnePiece pic.twitter.com/G5ND1GRfkp — One Piece (@OnePirata) September 14, 2020

También ve a sus compañeros miembros del Tobiroppo como una competencia por sus objetivos, considerándolos "contendientes" en un momento y desalentando burlonamente tanto a X Drake como a Page One de perseguir el avance en la tripulación, llamando a este último peso muerto en el manga.

Te puede interesar: One Piece: ‘Las lágrimas de Toko’, finalmente ha vuelto locos a Zoro y Sanji

Finalmente, este personaje de One Piece parece respetar y temer mucho a Kaido. Dada su apariencia, podría significar que Sasaki también es un hombre-pez del tipo de los peces de hielo. ¿Oda nos proporcionará esta indicación más adelante en el manga o seguirá siendo una simple suposición de los fanáticos?

Foto: Pinterest "xo_romiiarts"