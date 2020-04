One Piece: Sexy cosplay de Monkey D. Luffy en versión femenina enloquece a fans

Fanáticos de la serie anime One Piece han quedado sorprendidos al ver el espectacular trabajo que una cosplayer italiana ha realizado al convertir a Monkey D. Luffy en una sexy mujer para posteriormente compartirlo en su cuenta de Instagram y así subir la temperatura a su máximo nivel.

One Piece es un manga escrito e ilustrado por Eiichiro Oda en el año de 1997, desde ese momento y hasta hoy en día se ha logrado consolidar como uno de los animes más populares del momento gracias a la trama que se viene abarcando en más de 900 episodios.

Uno de los personajes más queridos por los fans de One Piece es Monkey D. Luffy, quien es un adorable muchacho que sueña con convertirse el rey de los piratas pero hasta este momento de la historia en el anime no lo ha podido conseguir pero aún así no pierde la esperanza.

One Piece: Sexy cosplay de Monkey D. Luffy en versión femenina enloquece a fans.

Cosplay convierte a Luffy en una sexy pirata

Luffy destaca en la serie anime por su característica vestimenta, la cual esta conformada en la mayoría de los episodios por una camiseta roja, una bermuda azul y un sombrero de paja… Pero ¿Te has llegado a imaginar cómo se vería este personaje en un cosplay versión femenina?

Sabemos que en las redes sociales circulan cientos de cosplay que dan vida a los personajes de One Piece pero muy pocos se atreven a convertir a Monkey D. Luffy en mujer, pero no nos preocupamos porque el día de hoy te presentamos un trabajo que una artista italiana de nombre Giovanna Gallo ha compartido desde su cuenta de Instagram.

En la imagen podemos observar a la cosplayer Giovanna Gallo estar caracterizada de Monkey D. Luffy de una manera tan sensual que ha provocado que los fans de One Piece no pudieran creer el espectacular trabajo que esta artista italiana ha realizado y que sin duda alguna se ha convertido en uno de los favoritos de los internautas.

Fotografías: Instagram @giovannagallozb, Twitter y Toei Animation