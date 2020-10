One Piece: Señores de la Guerra del Mar clasificados por su SIMPATÍA

Felicitaciones a Oda por diseñar creativamente algunos de los personajes más interesantes del anime. Su obra maestra, el anime de One Piece, que presenta un elenco asombroso que funciona como el alma de la serie. Es muy poco probable que existan competidores en ese sentido; la calidad y cantidad de los personajes de One Piece desalienta descaradamente eso.

Los Siete Señores de la Guerra del Mar es un grupo de individuos (en su mayoría) altamente expertos que contribuyeron en gran medida al inmenso éxito de la serie. Dependiendo de los caprichos de la narrativa, pueden ser villanos en ocasiones o aliados en otras ocasiones. Pero ahora, con la disolución de la organización, se desconoce dónde está el futuro de estos piratas. Dicho esto, ahora los clasificamos de acuerdo con lo bien recibidos que son, los 11.

Gecko Moria

Muchos villanos tienen un lado redimible. Actúa como una puerta trasera en caso de que las cosas se vayan a la izquierda. Moria, sin embargo, no posee cualidades redimibles en absoluto. Realmente no hay nada que me guste de este hombre excepto sus zombis si eso es lo tuyo.

Para empeorar las cosas, Moria no hace ningún esfuerzo por hacerse un poco más agradable como villano. Es perezoso, demasiado dependiente de su fruta del diablo y simplemente insípido.

Gecko Moria Villano de One Piece

Edward Weevil

Hasta ahora, Edward Weevil no ha hecho nada para pintarlo con una luz agradable. Por el contrario, ha realizado algunas acciones que lo hacen aún menos agradable. Además, no parece el tipo de personaje que cambia para bien de repente.

Francamente, el principal culpable de que Weevil obtenga un puntaje tan bajo en la lista es su insoportable madre. Entre los dos, fácilmente se lleva el trofeo por ser la más molesta.

Edward Weevil villano de One Piece

Barbanegra

Barbanegra ha provocado la ira de otros personajes y fanáticos por igual. Él, al igual que Moria, tampoco posee cualidades redimibles. De hecho, si no fuera por el hecho de que Barbanegra era un excelente villano, habría obtenido una puntuación más baja que Moria.

Hasta ahora, ningún personaje se ha acercado a superar a Barbanegra en piratería. Es el más cercano a los piratas de la vida real que cualquier otro personaje de esta serie orientada a los piratas.

Barbanegra Villano de One Piece

Cocodrilo

El gran villano de la saga Arabasta obviamente no es un personaje agradable. Pero con eso en mente, tiene algunas peculiaridades que los fanáticos encuentran particularmente intrigantes.

Sus vibraciones de jefe final y su personalidad rudo lo hacen más agradable. Además de eso, la misteriosa historia de fondo de Cocodrilo hace un buen trabajo al dirigir la atención de los fanáticos de todos los crímenes atroces que cometió anteriormente.

Cocodrilo Villano de One Piece

Bartolomé Kuma

Tan interesante como el personaje que es, Kuma está demasiado profundo en el mar del misterio. Aparece aparentemente de la nada, procede a desencadenar una transición de trama aleatoria y desaparece nuevamente.

De hecho, nos sentimos agradecidos con él, pero se siente más como una herramienta de trama que como un personaje real. Con suerte, podremos explorar la profundidad del personaje de Kuma más adelante.

Bartolomé Kuma Villano de One Piece

Donquixote Doflamingo

Es muy fácil hacer que los fans desprecien a un villano; convencerlos de que les guste una mezcla obvia de pura malicia es donde reside el verdadero desafío. Y Oda logró esta última hazaña de manera bastante espectacular cuando presentó a Donquixote Doflamingo, posiblemente el mejor villano de la serie de One Piece.

Nadie puede nombrar una sola buena acción realizada por Doflamingo. E incluso si lo hizo bien, es probable que lo haya hecho con malas intenciones. Sin embargo, a pesar de todo eso, los fanáticos simplemente no pueden tener suficiente de esta extravagante encarnación del mal.

Donquijote Doflamingo Villano de One Piece

Dracule Mihawk

Hay una línea vaga que separa un gran interés del simple agrado. Mihawk siempre fue un personaje oculto en capas sobre capas de misterio, y eso naturalmente atrajo el interés abrumador de los fanáticos.

Aparte de eso, solo el llamativo diseño de personajes de Mihawk es suficiente para asegurarle una alta mención en esta lista. Casi no hay otro diseño de personajes que se destaque tanto como el suyo.

Dracule Mihawk Villano de One Piece

Jinbei

El Caballero del Mar, Jinbei, demostró su lealtad expresa a Luffy una y otra vez. Podemos decir con seguridad que sin su intervención, los de Sombrero de Paja habrían llegado a su fin al menos un puñado de veces.

En consecuencia, su alta posición en esta lista está muy justificada. Muy pocos personajes de One Piece disfrutan de tanto apoyo de los fans como Jinbei.

Jinbei Villano de One Piece

Buggy El Payaso

Buggy El Payaso, también conocido como Buggy D. Clown entre los más cultos, es el único payaso que garantiza que te hará reír. Sus divertidas payasadas, a falta de una descripción mejor, son más que divertidas.

Los mejores personajes son sin lugar a dudas los que sacan lo mejor de quienes los rodean. Aunque tiene sus cualidades negativas, no son suficientes para disuadir a los fanáticos de adorar absolutamente a Buggy.

Buggy El Payaso Villano de One Piece

Boa Hancock

Boa Hancock hizo una transición rápida y casi impactante de una mujer distante y demasiado egoísta a una doncella enamorada. Dejando a un lado su belleza, solo sus cambios de personalidad ocasionales y la dinámica tolerante con Luffy le hacen ganar un lugar favorito de los fanáticos.

Desafortunadamente, su tiempo en pantalla está lejos de ser suficiente para satisfacer las necesidades de los fanáticos. Con suerte, recibirá la atención que se merece a medida que avanza la serie.

Boa Hancock Villana de One Piece

Ley De Trafalgar

Hay algo en Law que lo mantiene en el centro de atención. Tal vez sea su personalidad ruda en general, o tal vez su elegante sombrero. El hecho es que Law agrada a todos.

Ni siquiera es un tema de discusión en este punto, es un hecho sólido dictado por la comunidad de One Piece. Ningún otro personaje que ostentara el título de Señor de la Guerra puede reclamar este lugar, fue hecho a medida para Law.