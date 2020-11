One Piece: Razones por las que Monster Trio es el MEJOR trío

El equipo de Sombrero de Paja, dirigido por Monkey D. Luffy, está formado por algunos de los personajes más interesantes de todo el anime y el manga.

El equipo está lleno de grandes personajes y el autor, Eiichiro Oda, ha creado algunos grupos realmente interesantes entre ellos, el más popular de todos es el Monster Trio, formado por Luffy, Zoro y Sanji.

Aunque no es tan fuerte como el Trío de Monstruos, hay otro grupo en One Piece que posiblemente sea tan popular entre los fanáticos y está compuesto por Nami, Usopp y Chopper, conocido como el Trío Débil, que incluso puede darle una correr por su dinero y te daremos las razones en La Verdad Noticias.

Monster Trio es de los más importantes de la serie de anime

Monster Trio: Empaca un golpe más fuerte

El Monster Trio es extremadamente poderoso, no solo en la tripulación sino también en la totalidad de One Piece.

Con el tiempo y el entrenamiento, Luffy, Zoro y Sanji han crecido dramáticamente y se han vuelto lo suficientemente fuertes como para competir con los niveles más altos de la serie.

En Wano, se están volviendo aún más fuertes y, con el tiempo, posiblemente sean el trío más fuerte de la serie. Con tanto poder, no es de extrañar que la mayoría de los fanáticos amen este trío tanto como lo hacen.

Monster Trio: participó en mejores peleas

El Trío de Monstruos, siendo el más fuerte de la tripulación, a menudo termina luchando también contra los más fuertes del grupo enemigo.

Esto ha resultado en algunas de las peleas mas impresionantes en One Piece hasta la fecha, como Luffy vs Lucci, Zoro vs Mr.1 o la icónica pelea de Sanji contra Jabra.

Estas peleas son icónicas y mucho más intensas que las peleas en las que participa el Trío Débil, dejando así una impresión duradera en la mente de los fanáticos.

Monster Trio: Más diversidad en el estilo de lucha

Como se mencionó anteriormente, los Monster Trio son los luchadores más fuertes en la tripulación de Sombrero de Paja, sin embargo, eso no es todo lo que hay para ellos.

Si bien no se puede negar que son fuertes, también tienen un carácter rico que a menudo define cómo luchan, como Luffy luchando contra sus oponentes según su propia naturaleza.

Zoro, por otro lado, disfruta de los desafíos que lo empujan al siguiente nivel, mientras que Sanji lucha no solo con su fuerza sino también con su mente. Sin duda, este trío es increíblemente diverso.

Monster Trio: Enfréntate a mayores riesgos en las peleas

En la batalla, el Monster Trio generalmente se enfrenta a las fuerzas enemigas más fuertes del anime, y es por eso que la mayor parte de la presión recae sobre ellos durante los arcos.

Esto se puede ver durante el arco de Enies Lobby donde Lucci era dos veces más fuerte que Kaku en su forma básica y era más que capaz de matar a la mayoría de los miembros de la tripulación fácilmente.

Si Luffy hubiera fallado, la tripulación habría sido masacrada, sin embargo, si cualquier otro miembro de la tripulación hubiera fallado en vencer a sus objetivos, el resultado no habría sido tan malo.

Monster Trio: Enfrentó oponentes muy rudos

El Monster Trio atrae a los mejores villanos de la serie para luchar contra la tripulación y esa es otra gran cualidad que Oda ha asociado con ellos.

Son más que capaces de hacerse cargo de contra quién luchan la mayor parte del tiempo e, inevitablemente, siempre terminarán luchando contra los enemigos más fuertes.

TE RECOMENDAMOS LEER:Todo lo que debes saber del ANIME ¡El mundo de la animación japonesa!

Aunque los enemigos a los que se enfrenta el Trío Débil también son impresionantes, nunca serán tan amenazantes como los que enfrenta el Trío de Monstruos.

¿Sabes qué ocurrió con el caso de Eleazar Gómez? Síguenos en Google News y mantente informado.