One Piece: ¿Qué le pasó al ojo de Zoro? Y otras 9 curiosidades que debes saber

Para una serie que ha existido durante más de 20 años, One Piece seguramente ha dejado muchas más preguntas que respuestas. Sin embargo, esto no es necesariamente algo malo. Después de todo, el mangaka Eichiro Oda sigue demostrando mucha dedicación a cada uno de sus personajes.

Este es un mundo lleno de grandes conspiraciones, mundos ocultos e intrigas políticas. Los protagonistas del anime se hacen llamar Piratas Sombreros de Paja y el personaje principal es Monkey D. Luffy. Pero tampoco podemos pasar por alto a su mano derecha, Roronoa Zoro.

One Piece solo podría haber llegado tan lejos, debido a los abundantes misterios de su historia. Lo anterior, transmite perfectamente la sensación aventurera al hacer que los fanáticos se pregunten qué hay detrás de cada nueva duda y hoy te compartimos 10 curiosidades sobre los personajes.

10 - El ojo de Zoro

Uno de los misterios más silenciosos de One Piece es toda la situación con el ojo izquierdo de Roronoa Zoro. Después del salto de tiempo, tenía uno menos. Los fanáticos pueden digerir fácilmente cómo Usopp se convirtió en búfer y por qué Franky se excedió con los dispositivos, pero simplemente no pudieron reconstruir la cicatriz de Zoro.

Algunas teorías en curso oscilan entre ocultar algún poder basado en el ojo como el Sharingan o simplemente ser un corte accidental cuando Zoro, desafortunadamente, tuvo picazón en el ojo durante el entrenamiento. Nada ha sido escrito en piedra, pero todavía es un poco difícil de creer que ninguno de los de Sombrero de Paja haya preguntado.

9 - Objetos que comen Frutas Del Diablo

Nadie dijo que necesitaran que la ciencia de One Piece fuera realista; pero como mínimo, al menos podría explicarse. En un mundo lleno de caracoles tecnológicos y ciudades flotantes, tiene que haber una lógica consistente para unir todo realmente. Durante un tiempo, ese fue el caso de las Frutas del Diablo.

Eran frutos mágicos que, cuando se comían, podían otorgar al usuario habilidades mágicas. Sin embargo, incluso esa tradición se enturbió cuando la serie declaró con orgullo en múltiples ocasiones que el Gobierno Mundial estaba haciendo que las armas comieran Frutas del Diablo para ganar conciencia como animales.

8 - ¿Cómo consiguió Big Mom el Fruto del Alma?

Gran parte del pasado de Big Mom está envuelto en misterio. ¿De dónde viene ella? ¿Por qué es tan grande de tamaño? ¿Por qué siempre tiene hambre? Sin embargo, si había un misterio a su alrededor que realmente puede perseguir a los fanáticos, es cómo obtuvo su Fruta del Diablo.

La Fruta del Alma había pertenecido anteriormente a su madre adoptiva, la Madre Caramelo. Sin embargo, después de desmayarse en su cumpleaños en un frenesí hambriento, Charlotte Linlin de repente se encontró sola y de alguna manera con la Fruta del Diablo de su madre.

No se ha confirmado nada en este punto, pero la burla parece ser que, si uno come un usuario de Fruta del Diablo, entonces obtiene la Fruta del Diablo de esa persona. Esto podría aclarar algunos misterios que rodean a las Akuma no mi y provocar muchas más pesadillas.

7 - El árbol de Rusukaina

Este es uno de los pocos misterios de One Piece que realmente ha sido respondido. Cuando Luffy se va a entrenar con Rayleigh, deja su sombrero en un árbol misterioso en Rusukaina, uno del que Rayleigh simplemente comenta que los animales se mantienen alejados.

Para aquellos que solo leen el manga o ven el anime, no se explica mucho sobre lo que tiene de especial el árbol. Sin embargo, sus poderes se explican en realidad en One Piece: Strong World, en el que un árbol similar, llamado "Daft Green", repele a los animales con esporas venenosas. Oda ha dicho que el árbol Rusukaina no es venenoso, pero es similar al Daft Green.

6 - ¿Quién conoce la voluntad de D.?

La voluntad de D. es uno de los mayores misterios en curso dentro de la historia. Su propósito exacto aún no se ha revelado a pesar de que el número de personas con la inicial media "D" crece cada día. Y aunque los detalles detrás de la marca son demasiado grandiosos por ahora, los fanáticos aún pueden especular sobre por qué algunas personas extraviadas lo saben.

Esta orden especial está compuesta principalmente por personas mayores, pero incluye a personas como Woop Slap, el alcalde de Foosha Village, el Dr. Kureha, mentor de Chopper, y Crocus, el médico personal de Gol D. Roger.

5 - Eneru y extraterrestres

Este fue pasado por alto con demasiada facilidad. Para los fanáticos que se lo perdieron, hay extraterrestres en One Piece y robots que se estrenaron mucho antes que Franky. Revelado en una historia de portada para Eneru, el ex dios de Skypeia logró llegar a la luna y descubrió una colonia completa de simpáticos robots que se escondían por miedo a los piratas espaciales.

Eneru se las arregla fácilmente para salvarlos y continúa descubriendo una profecía antigua completa sobre estas pequeñas cosas y la luna. No se explica mucho más aquí, pero todos estos detalles y misterio podrían prácticamente iniciar una serie propia.

4 - Asura de Zoro

Zoro con múltiples cabezas y brazos

Durante el arco de Enies Lobby, algunos de los de Sombrero de Paja obtuvieron algunos potenciadores muy necesarios. Al aumentar el flujo de sangre a través de su cuerpo y soplar aire en sus huesos, Luffy aumentó su velocidad y poder. Al girar muy rápido para generar fricción, Sanji puede crear una patada sobrecalentada. Y al estar realmente enojado, Zoro puede convocar múltiples cabezas y brazos.

Oda simplemente descubrió esto y esperaba que los fanáticos lo tomaran al pie de la letra, a pesar del hecho de que el crecimiento de las extremidades de la nada no ha sido algo común en One Piece. Este movimiento también solo se ha utilizado una vez más en la serie y nunca se vuelve a abordar.

3 - Pasado de Shakky

Shakky logró robar muchos corazones durante su presentación en el archipiélago de Sabaody. Sin embargo, es posible que haya robado mucho más durante su pasado distante. Con demasiada suavidad al pasar, Shakky revela ligeramente que una vez fue perseguida por Monkey D. Garp y que tiene una relación con Silvers Rayleigh.

No solo se necesita una persona bastante poderosa y sombría para estar con el Rey Oscuro, sino que Shakky debe haber sido realmente especial si fue perseguida por el propio archienemigo del Rey Pirata. ¿Qué hiciste, Shakky?

2 - El incidente del Puerto Rocoso

Para un personaje con una asociación realmente bien establecida con los de Sombrero de Paja, hay mucha confusión en torno a Trafalgar Law. Parte de su incorporación a los Siete Señores de la Guerra incluye su participación en algo llamado "El incidente del puerto de Rock".

Solo el nombre no suena bien, pero esto aparentemente también validó a Law como uno de los piratas más poderosos y peligrosos que existen. Esto podría ser en referencia al momento en que Law recogió 100 corazones piratas, pero esa situación genera aún más preguntas. ¿Qué hiciste, Law?

1 - El huevo gigante en el Oro Jackson

Así luce el huevo gigante en el Oro Jackson

El último de esta lista es un pequeño detalle estético de uno de los mejores barcos piratas de One Piec. Apto para la realeza futura, el Oro Jackson fue diseñado por el propio mentor de la construcción naval de Franky y Tom; también tiene uno de los diseños más destacados y elegantes de la serie.

Sus velas rojas muestran con orgullo la insignia de su capitán. Su fachada atraviesa prácticamente el mar. Alas y sirenas adornan su rostro. Y, por último, pero no menos importante, hay un huevo gigante en la parte de atrás. Por alguna razón, ningún personaje realmente le ha llamado la atención, pero hay un huevo gigante con lunares en la parte trasera del barco de Roger.

Actualmente no se sabe si se trata de carga o simplemente de una fuerte elección estética para un barco. En cualquier caso, todo el fandom de One Piece se pregunta “qué es esa cosa” o si alguna vez sabremos mínimo su origen. ¿Qué misterio aún desconoces de la serie?