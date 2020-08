One Piece: Nuevo anuncio del manga ASUSTA a los fans “Se acerca el final”

Los fans One Piece están viviendo muchas emociones en el 2020, pero la serie no ha perdido de vista su objetivo. Mientras los Sombreros de Paja se preparan para una pelea épica en Wano, el creador Eiichiro Oda está navegando cuidadosamente hacia el final de su manga.

Por supuesto, esa verdad aterroriza a los fanáticos, ya que significa que la historia llegará a su fin algún día y un nuevo anuncio tiene a los internautas más asustados de lo habitual. El pánico viene por cortesía de Shonen Jump, cuando la revista lanzó un nuevo número en Japón no hace mucho tiempo.

One Piece habla sobre llegar al final

Es allí donde One Piece anuncia su próximo volumen de revista, pero el anuncio contiene un lenguaje bastante curioso. Dice que el manga “se dirige hacia el próximo arco final”, pero se negó a dar más información más allá de eso. ¿Entonces es el final definitivo de la historia? ¿Tal vez solo sea el clímax de uno de sus arcos?

En un anuncio de la edición #35 de la revista Weekly Shonen Jump, se reveló que el manga "One Piece", escrito e ilustrado Eiichiro Oda, está por comenzar su arco final. El anuncio invitó a los fans para que relean el manga, y se preparen para el clímax. pic.twitter.com/4I0Ru7ZyBG — ANMO Sugoi (@ANMO_Sugoi) August 2, 2020

Para empeorar las cosas, el anuncio también ha animado a los fanáticos a releer One Piece tan pronto como puedan. El próximo número de la revista incluso compartirá consejos para hacerlo, ya que el equipo quiere que los lectores se “preparen para el clímax” en el horizonte. ¿Qué opinas?

Actualmente, no hay una fecha de finalización firme a la vista para One Piece, pero han surgido rumores sobre su final en el último año. En 2019, los informes dijeron que Eiichiro Oda tenía la intención de terminar su obra dentro de cinco años, de modo que fechaba el manga hasta 2024.

Así lució One Piece cuando terminó Naruto

Tweet de apreciación al homenaje de One Piece y Naruto el uno con el otro cuando finalizó Naruto pic.twitter.com/ldlfeqYuzE — Larry Rohan�� (@Larry_Joestar) August 2, 2020

El breve comentario confirmó que el mangaka está mirando el final del juego de su historia, pero aún no está allí. Pero después de que War for Wano haya concluido, el manga puede estar listo para embarcarse en su saga final, ya sea que los fanáticos estén o no listos. Mientras tanto, una larga y épica adaptación al anime con varias temporadas, puede ser tu mejor amigo para hacer un maratón.