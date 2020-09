One Piece: Netflix detalla cómo obtuvieron la aprobación de Eiichiro Oda

Las adaptaciones de anime no son las cosas más queridas en Hollywood, y eso no es difícil de creer cuando miras su historia. A lo largo de los años, el anime y las películas de acción real o live action, no se han mezclado bien. Netflix espera cambiar eso con sus adaptaciones de One Piece y Cowboy Bebop, pero los fanáticos aún están indecisos.

¿Cómo aceptó Eiichiro Oda un live action?

Según una entrevista reciente, el escritor de Netflix encargado del live action, dijo que Oda no es uno de esos incrédulos. El comentario se produjo durante un episodio de podcast por RogersBase. YouTube reunió a Owens para una entrevista durante su última entrada de podcast.

Fue allí donde el escritor reveló detalles sobre su reunión fundamental con Eiichiro Oda, el creador de One Piece, y cómo se ganó la aprobación del hombre: “Tuvimos una reunión de tres horas en las oficinas de Jump sobre estrategia, lo que estábamos pensando sobre la historia”.

“Necesitaba venderle que yo conocía y que también amaba la historia. Él entendió eso, pero todavía estaba desconfiado, lo cual lo pude entender. Así que fuimos a cenar después de la reunión y él se disculpó conmigo”, dijo Owens.

Resulta que el creador de One Piece quería pedir perdón por actuar con dureza durante la reunión. Oda dijo que quería dejar en claro cuán en serio se toma su obra sobre Monkey D. Luffy y que significa mucho para millones de fanáticos.

Después de un momento, Owens contó su propia historia de encontrar One Piece con Oda, y el escritor admite que abrió partes vulnerables de sí mismo para ser honesto con el legendario mangaka.

“Lo miré y le dije: 'Cuando tenía poco más de 20 años, pasé por una muy, muy mala depresión. Estaba tratando de encontrar una serie que pudiera ver y que ocupara todo mi tiempo, así que no lo hice'”, dijo el escritor de Netflix.

“No tengo que pensar en nada ni hacer nada. Había leído One Piece cuando el anime era realmente grande para mí en la escuela secundaria y esas cosas, pero no encajó para mí en ese momento. O también todos conocemos la horrenda adaptación de 4Kids, pero nunca lo entendí”, agregó Owens.

“Así que finalmente tomé la decisión ... Este es el momento de ver One Piece”

“Le dije a Oda que una de las mejores cosas de One Piece, es que en realidad es una historia sobre cómo todos tienen tragedia, dolor, tristeza en su vida, pero no es lo que te define. Lo que te define es cómo lo usas para motivar tu futuro. Y que nadie tiene que hacerlo solo”.

El escritor se siente inspirado por One Piece

“Nadie en este mundo tiene que estar solo. Cuando encuentras a esas personas a tu alrededor, que te motivan, te levantan y te ayudan, ese es el poder más grande de este mundo. Y ese es el historia que quiero publicar en el mundo”, comentó el escritor.

Después de compartir su historia personal con Eiichiro Oda, Owens se quedó esperando la respuesta del creador. Fue entonces cuando recibió la bendición de Oda para seguir adelante con la historia en un formato live action.

“Sé que One Piece significa mucho para ti ... significa mucho para mí porque honestamente creo que One Piece me salvó la vida”

Owens finalizó diciendo que el mangaka lo miró a los ojos y sostuvo su mano al darle su aprobación, para finalmente decirle las palabras que había estado esperando: “Pongo un 100 por ciento de fe en ti ahora”.

Claramente, Owens tiene un profundo apego a One Piece, y Oda pudo ver eso dentro del escritor de Netflix. Ahora, la pareja está trabajando para llevar la aventura marinera a los fanáticos en live action, y los fans cruzan los dedos para que todo vaya bien con la adaptación.