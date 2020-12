One Piece: Netflix actualiza detalles sobre el live action ¡Están de regreso!

Sudáfrica es uno de los muchos centros cinematográficos que tuvieron que cerrar sus producciones este año debido al COVID-19, pero parece que las cosas están comenzando a ponerse en marcha por fin y esto son buenas noticias para el live action de One Piece.

Después de que las restricciones se levantaron parcialmente en octubre, Sudáfrica volvió a estar abierta al público y un nuevo informe de Variety actualiza a los fanáticos sobre cómo el regreso afectará la adaptación de Netflix para la exitosa serie de anime y manga de Eiichiro Oda.

¡Actualizaciones live action de One Piece!

Recientemente, el comercio hizo un colapso de la reapertura. Variety destacó a Moonlighting Films, un estudio de producción que ha albergado varios proyectos exitosos desde Avengers: Age of Ultron hasta The Crown. Parece que One Piece filmará allí pronto, pero por ahora, el proyecto aún no tiene una fecha de inicio.

Foto: Toei Animation

Según el informe, la serie Shonen aún no ha asegurado una fecha de inicio, y lo mismo ocurre con “La vuelta al mundo en 80 días”. Estos dos títulos aún tienen que respaldar la preproducción suficiente para concretar una fecha de inicio, pero los fanáticos esperan que la filmación suceda en poco tiempo.

Después de todo, Moonlighting Studios recientemente albergó otras series importantes como Good Omens, Resident Evil y Monster Hunter. “Comenzar la producción nos ha brindado una gran oportunidad para probar, refinar y adaptar nuestros protocolos COVID-19, y hasta ahora todo va bien”, compartió Genevieve Hofmeyr, portavoz del estudio.

"Desde la perspectiva de la producción, trabajar en una pandemia agrega múltiples niveles de complejidad al proceso de producción y hay mucho que aprender", dice Hofmeyr. "Es muy alentador ver el apoyo de la comunidad cinematográfica en términos de cumplimiento y cooperación en aras de protegerse mutuamente y proteger a las producciones", añadió.

Te recomendamos leer: My Hero Academia: 5 mejores momentos del anime y manga en 2020

En cuanto a One Piece, los fanáticos están vigilando de cerca la adaptación live action de Netflix, ya que se espera que la filmación comience el próximo año. El elenco principal aún no se ha hecho público para el proyecto, por lo que los fanáticos esperan aprender esas elecciones más temprano que tarde. La Verdad Noticias te compartirá más actualizaciones en el futuro.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!