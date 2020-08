One Piece: Luffy adquiere un nuevo poder para vencer a Kaido ¿Podrá?

Durante los últimos episodios de One Piece, Luffy ha estado entrenando golpeando a cada uno de los estafadores de Queen y a los guardias de la prisión de Udon, tratando de descubrir cómo usar su Haki de formas nuevas e increíbles, todo en un esfuerzo por ganar suficiente poder para derrotar a Kaido.

Si bien ha vencido a todos los adversarios que se le lanzan en el ring de sumo, todo mientras protege al anciano Hyogoro, no ha logrado su objetivo: lanzar un puñetazo que envía a los enemigos volando sin tocarlos.

Hyogoro, ex director de Yakuza de Wano, tiene una gran cantidad de poder almacenado en su pequeño cuerpo

Sin embargo, el anciano al que ha estado protegiendo todo este tiempo podría ser mucho más poderoso de lo que Luffy le hizo creer. Hyogoro, ex director de Yakuza de Wano, tiene una gran cantidad de poder almacenado en su pequeño cuerpo. Y está dispuesto a compartir sus secretos con Luffy.

El pirata, la Yakuza y la reina

Hyogoro es un anciano que Luffy conoció en la prisión de Udon. Terminó encontrando un alma gemela en el anciano y compañía en su compañía. Luffy incluso le ofreció a Hyogoro boletos de comida adicionales para que pudiera comer, dándole a Hyogoro la oportunidad de encontrar algo de placer después de años de trabajar duro bajo el gobierno de Orochi y Kaido.

One Piece: ¿Quién es Hyogoro?

Sin embargo, Hyogoro no es simplemente un anciano que a Orochi no le gustaba. Más bien, es el ex líder de la yakuza, un individuo poderoso y temido conocido en todo Wano. Luffy felizmente ignora esto, sin embargo, incluso cuando él y Hyogoro son puestos en una competencia de sumo de vida o muerte, cortesía de la villana Reina.

Los dos tienen abrazaderas alrededor de su cuello que se contraerán y sacarán sus cabezas, en caso de que salgan del ring. Luchan hasta que nada se interpone en su camino, después de lo cual se les puede permitir irse, asumiendo que Queen cumple su palabra.

Luffy ha estado protegiendo a Hyogoro en su mayor parte, incluso usando su Haki para telegrafiar sus movimientos en un intento de ayudar al anciano a evitar ataques que de otro modo lo matarían. Sin embargo, Hyogoro, observador y astuto como una táctica a pesar de los años de encarcelamiento, se da cuenta de que Luffy está tratando de hacer algo mucho más grande de lo que puede lograr.

Luffy le explica lo que quiere a Hyogoro, así como la experiencia pasada con aquellos que usaron a Haki para mover a los adversarios a su alrededor en el pasado. Si bien Hyogoro admite que, si bien Haki es un concepto extraño para él, conoce una técnica en Wano que puede convertir tu energía espiritual en una espada que envuelve todo el cuerpo, en cierto sentido. Los espadachines lo utilizan a menudo para mejorar sus técnicas de balanceo de espadas.

Hyogoro demuestra este poder contra los dos adversarios, mostrando la técnica. Mientras le pide a Luffy que lo dirija usando Haki para evadir ataques, demuestra el poder contra su enemigo, Alpacaman.

Poniendo su mano negra e irradiando energía rosa púrpura alrededor de su puño, Hyogoro golpea su palma abierta cerca de la garganta de su adversario, implosionándola sin poner un dedo sobre él.

Hyogoro deja a todos asombrados, se vuelve hacia Luffy y se ofrece a enseñarle este poder. Luffy acepta inmediatamente con una sonrisa ansiosa en su rostro. Si esta técnica demostró ser tan poderosa en el anciano jefe de la yakuza cansado de la prisión, es difícil imaginar cuánta energía podría generar Luffy en su estructura mucho más fuerte.

Es posible que la nueva técnica de Hyogoro sea incluso lo que Luffy necesita para cambiar el rumbo contra el propio Kaido.