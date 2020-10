One Piece: Los 10 villanos más subestimados de todo el anime

El mangaka Eiichiro Oda ha creado algunos de los villanos más icónicos en su serie de manga de larga duración, One Piece. Los antagonistas de esta serie de Shonen tienen más matices de lo que uno podría pensar. Barbanegra, el pirata más peligroso del mundo, le dice al personaje principal que continúe persiguiendo sus sueños.

Luego tenemos a Sir Crocodile, que manipula todo el país durante años, solo para encontrar un arma antigua. Estos son solo algunos de los increíbles villanos de esta famosa serie. Los antagonistas de Oda son tan aclamados que la mayoría de ellos pasan desapercibidos.

Esto es el resultado de que algunos de ellos no juegan un papel más importante que los otros villanos de One Piece. Además, algunos de estos personajes desaparecen antes de que la narrativa despegara. De cualquier manera, son grandes personajes y deben ser respetados:

10 - Caesar Clown de One Piece

Caesar Clown a menudo se pasa por alto, por tener una personalidad tonta. Es cierto, puede que sea un poco tonto, pero sigue siendo un villano peligroso. Posee la capacidad de eliminar oxígeno del cuerpo de un ser humano, cortesía de su habilidad Gasu Gasu No Mi.

No lo olvidemos, es un genio cuando se trata de crear armas de destrucción masiva. Ceasar una vez detonó un arma química en Punk Hazard, que diezmó su entorno. Tampoco está por encima de dar a los niños medicamentos experimentales. Sí, este tipo es muy malo.

9 - Buggy Clown

Lo mismo con Buggy que con Ceasar, se le pasa por alto como un villano por su personalidad. Puede que Buggy no sea el villano más amenazador, pero es fácil identificarse con él. Es el tipo de persona que guarda rencor sin sentido, contra alguien sin motivo alguno.

Por ejemplo, la razón principal por la que desprecia a Shanks es que lo considera responsable de que se tragara el Bara Bara No Mi. Principalmente solo le desagrada Luffy porque le recuerda a Shanks. Todo el mundo ha conocido a alguien como Buggy en su vida. Es un individuo mezquino, que guarda rencores inútiles.

8 - Hody Jones

El siguiente villano de esta lista es Gyojin, Hody Jones. Hody Jones recibe muchas críticas de la comunidad de One Piece, ya que creen que es unidimensional. Algunos incluso pueden compararlo con un cliente de Arlong. Esto no podría estar más lejos de la verdad.

Puede que Hody no tenga tantas capas como Crocodile o Doflamingo, pero es un villano interesante. Él es el resultado de alguien que reacciona ante un mundo racista de una manera poco convencional. Ha despreciado a los humanos desde una edad muy temprana, y simplemente se manifestó con el tiempo.

La reina Otohime intenta evitar que el odio crezca entre los jóvenes, tratando de hacer las paces entre los Gyojin y la raza humana. Ahora, Hody odia a todos, incluida su propia raza. Incluso lamenta no tener rencor contra los suyos, simplemente disfruta matando gente.

7 - Gecko Moria

El arco de Thriller Bark es uno de los arcos menos populares en el fandom, principalmente por Moria. A nadie parece gustarle un antagonista tonto en esta serie. Parecen olvidar que la mayoría de los personajes de One Piece tienen peculiaridades humorísticas, especialmente los personajes principales de la serie.

Por ejemplo, Zoro es un personaje serio, pero tiene la costumbre de perderse. Oda es un buen escritor de personajes porque es capaz de mostrar la fuerza de un personaje, así como sus defectos. Gecko Moria es un personaje bastante extraño, pero la mayoría de los personajes tienen diseños abstractos.

Además, Moria era un señor de la guerra, lo que significa que de hecho es una amenaza para los demás. También tiene una peligrosa habilidad de Fruta del Diablo, para igualar. Puede robar la sombra de una víctima y si la víctima no recupera su sombra de Moria antes de que salga el sol, dejarán de existir.

6 - Eneru

Eneru es otro personaje que a menudo se queda fuera del gran debate de villanos de One Piece. Es posible que a muchos no les importe Eneru, porque fue uno de los pocos villanos principales que encontraron los de Sombrero de Paja en Grand Line y que no es un pirata o un señor de la guerra.

Entonces, lo descartan como un villano genérico. Eneru es un consumidor de frutas del diablo eléctrico con un complejo de dioses. No se preocupa por nadie más que por sí mismo. Además, incluso matará a sus propios súbditos leales. Sí, este personaje se ha hecho antes, pero Oda realmente lo escribió como una persona delirante.

5 - Mr. 1

Mr.1 o Daz Bones es un villano criminalmente subestimado en esta serie. Fue el primer villano de Grand Line en llevar a Zoro al límite. Tiene una asombrosa habilidad de Fruta del Diablo, que convierte todo su cuerpo en espadas. Es el miembro más fuerte de Baroque Works, junto a Sir Crocodile.

Por supuesto, Mr.1 probablemente sea pasado por alto, porque está en el mismo arco que Crocodile. Los fanáticos aman principalmente Arabasta por la misma razón de que Mr.0 está en él. Sin mencionar que Mr.1 trabaja para Crocodile, por lo que los fanáticos simplemente lo ven como un lacayo. Pero es mucho más que eso.

4 - Magellan

El vicepresidente de Impel Down, Magellan, no recibe el crédito que se merece por ser increíble. Para el registro, este es un villano principal de un arco, Luffy no derrota. De hecho, casi muere por luchar contra él.

Todo el cuerpo de Magellan genera venenos, gracias a su habilidad de Fruta del Diablo, el Doku Doku No Mi. Dado que Luffy se especializa en el combate cuerpo a cuerpo, no puede golpearlo sin envenenarse. Incluso cuando el Capitán de Sombrero de Paja encontró una manera de combatir la habilidad de veneno de Magellan, todavía no pudo vencerlo.

3 - Vergo

Lo que principalmente hace que Vergo sea tan interesante es que era un agente doble para Doflamingo. Se unió a la Armada a propósito y ascendió en las filas, en beneficio de la Familia Doffy. No es de extrañar que Doflamingo fuera un señor de la guerra tan poderoso.

Otra razón por la que Vergo es un villano interesante es su peculiaridad. Habitualmente deja restos de comida en su rostro. No dejes que este aspecto cómico de su personalidad te engañe. Vergo es un usuario competente de Haki. De hecho, se combinó el poder de Smoker y Law para acabar con él.

2 - Capitán Kuro

Las palabras no pueden describir cómo Kuro está tan subestimado. Parece muy poco probable que sea el principal antagonista del arco de Syrup Village. Nunca parece ser un villano. Parece estricto y no le agrada Usopp. Sin embargo, nadie en la aldea se preocupa por Usopp, es un mentiroso, después de todo.

Esto hace que Kuro no vea a Usopp como una amenaza cuando le dice a la aldea que es un pirata. Nadie le creerá. No solo obtiene la confianza de la aldea y de su empleador, Kaya, sino también de la audiencia. El hombre finge ser mayordomo durante tres años, con el fin de robar la fortuna de sus patrones y así poder retirarse de ser pirata.

1 - Rob Lucci

Lucci es uno de los principales antagonistas de uno de los mejores arcos de One Piece, pero nunca lo mencionan. Enies Lobby tiene algunas de las mejores peleas de toda la serie de anime. Su habilidad con la Fruta del Diablo no era lo único peligroso de él.

El agente del CP9 fue entrenado para matar desde muy joven. Ha sido condicionado a creer que cada acto atroz que comete el Gobierno Mundial es por el bien de la humanidad. También supera a Luffy en todas las facetas, cuando se trata de pelear en el mundo de One Piece.