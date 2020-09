One Piece: Los 10 mejores villanos de la saga Yonko en el anime

Hasta ahora, la saga Yonko logró generar más entusiasmo que todos sus predecesores, y acaba de llegar a su clímax. En términos de contenido nuevo, desarrollo de secuencias y ejecución perfecta. La saga antes mencionada de One Piece, también se destaca por encima de sus contrapartes; recibiendo mucha atención de Eiichiro Oda.

El aspecto del contenido se puede dividir en varias partes, de las cuales se incluyen personajes. Y debido a que es One Piece, la calidad de los personajes casi nunca falla. Muy pocos podrían considerarse insatisfactorios y el resto más que asombrosos.

Los villanos, en particular, no decepcionaron como de costumbre. Si bien puede haber un par de antagonistas por debajo de los estándares habituales del anime de Oda, es de esperar cuando hay muchos de ellos para cubrir.

Saga Yoko: Top 10 villanos en One Piece

A continuación diremos spoilers sobre los personajes de One Piece, así que estás advertido si aún no has visto este punto del anime. Por el contrario, si ya viste la saga completa, disfruta y déjanos saber si estás de acuerdo con la siguiente clasificación:

10 - Pudding

Pudding ¿En verdad es una villana?

Aunque el papel de Pudding como villana duró poco, lo logró de manera espectacular. Un buen grupo de villanos con fortalezas muy por encima de ella ni siquiera se acercaron a ella en términos de mérito.

Pudding también fue quien ayudó a los de Sombrero de Paja a escapar en más de una ocasión. Debido a eso, la comunidad de One Piece siente más amor que odio por ella.

9 - Cracker

Cracker fue uno de los primeros obstáculos que Luffy y la pandilla tuvieron que superar en Whole Cake Island. Proporcionó un buen desafío para el niño, pero finalmente fue superado.

Lo que pasa con Cracker es que dejó los focos tan rápido como entró. Después de su derrota, rápidamente se desvaneció en el olvido poniéndose cómodo en el fondo de nuestras mentes.

8 - Judge

Un buen villano siempre estimulará más de una emoción en el público. Odio por sus hechos atroces, amor por su complexión y mucho más en el medio. Judge, sin embargo, no necesariamente sigue el mismo patrón.

En cuanto a su carácter, podría considerarse bastante decente. Pero habiendo dicho eso, la narrativa de One Piece lo creó como un tema de odio. El hombre no tiene ninguna cualidad redentora.

7 - Jack

Jack, una de las All-Stars de Kaido

Como uno de los All-Stars de Kaido, Jack naturalmente merece una mención legítima. En múltiples ocasiones, Jack se involucró en situaciones que terminaron siendo miserables para él. Su escaparate de imperfecciones lo pintó inconscientemente con colores más realistas.

Exponer las propias debilidades es ampliar la profundidad del carácter. Después de todo, es difícil identificarse con un personaje con pocas o ninguna imperfección.

6 - King

King, la mano derecha de Kaido

Si bien se permite que Jack sea imperfecto, no se puede decir lo mismo de King. Es la mano derecha de Kaido, por lo que, naturalmente, necesita ser capaz. Y hasta ahora, seguro que demostró ser capaz, al menos hasta cierto punto.

Aún queda un aire de misterio envuelto en King, uno que intriga tanto a los fanáticos como a los demás personajes. Su disposición es fácilmente una de las más equilibradas dentro de los Piratas Bestia.

5 - Queen

Queen, sí es un chico a pesar de su nombre

La mayoría de las veces, un personaje no puede sobrevivir solo con misterio. Ciertamente, un personaje como Shanks puede usar el misterio a su favor y seguir siendo relevante durante más tiempo, pero eso es solo Shanks. King no ha estado en el juego el tiempo suficiente para realizar tal truco.

Con eso en mente, pasemos al siguiente punto: Queen superó con creces a King en términos de carácter. Muchos aspectos que construyen un buen carácter prevalecen en Queen más que en King.

4 - Orochi

Orochi, un villano que se ha ganado el aprecio de los fans

Francamente, Eiichiro Oda siempre hace que sea difícil para los fanáticos que no les gusten los personajes que crea. Incluso Judge, un personaje que en su mayoría no le gusta, ha salido de la zona de odio debido a sus acciones al final del arco de Whole Cake Island.

Habiendo dicho eso, Oda no les está dando a los fanáticos absolutamente ninguna otra opción que no gustarle Orochi. Es directamente repulsivo con cero cualidades redentoras. Incluso personas como Clover no pueden compararse con este hombre serpiente cuando se trata de ese aspecto.

3 - Big Mom

Big Mom, una villana que muchos fanáticos respetan

Big Mom es un personaje que se abrió paso a la fuerza bruta hacia la relevancia, o eso es lo que pensaría un fan casual. Piénsalo un segundo; si todos los Yonko fueran casi perfectos en todos los aspectos sin ningún defecto, ¿qué tan aburrido sería eso?

El genio de Oda se manifiesta en el caso de Big Mom y la mayoría de los demás personajes defectuosos. Sin duda, Big Mom es una buena villana digna de su estatus.

2 - Katakuri

La perfección no es un concepto nuevo en el anime. Personajes perfectos, o mejor dicho, personajes que actúan y reaccionan de manera perfecta siempre atraen a los fanáticos. Katakuri es exactamente eso, un personaje perfecto y fácilmente es uno de los villanos más destacados de One Piece.

1 - Kaido

Kaido ¿Será también el villano más fuerte?

Kaido es la criatura más fuerte de One Piece. Similar a Big Mom, pero en una escala mucho menor, Kaido es un personaje con muchos defectos aparentes, pero estos actúan más como puntos fuertes. Con suerte, se explorará toda la profundidad de Kaido antes del final de Wano.