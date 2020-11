One Piece: Las piezas de presagio más increíbles del manga

Una de las mayores ventajas de la narración de formato largo es poder introducir toneladas de información y al mismo tiempo configurar los hilos de la trama y la tradición con mucha anticipación. Pocos mangaka son mejores en esto que Eiichiro Oda, creador de One Piece.

Oda sobresale cuando se trata de presagiar, dispuesto a dejar pequeñas migas de pan en un capítulo y luego recompensar al más paciente de los lectores cientos de capítulos después. Antes del lanzamiento del capítulo mil de la serie, examinemos algunos de los mejores usos de presagio de Oda.

Haki de One Piece

Algunos pueden decir que Haki de One Piece es algo que se le ocurrió a Oda más tarde, pero las señales de su existencia han existido desde el principio. Después de que Shanks pierde su brazo ante El Señor de la Costa mientras intenta salvar a un joven Luffy, el pirata lanza una mirada de muerte aterradora al Rey del Mar y le dice que se "pierda".

Los fanáticos señalan este momento como la primera señal de Haki, con Shank usando su Haki de conquistador para aterrorizar a la serpiente y hacer que pierda su voluntad de luchar.

Mucho más tarde, se vuelve a ver a Haki, pero de una manera diferente y con un nombre diferente. El arco de Skypiea hizo que los de Sombrero de Paja se enfrentaran a Eneru y sus cuatro sacerdotes, todos los cuales tienen una habilidad conocida como Mantra, que les permite sentir la posición y los ataques de un oponente antes de que sucedan. Claramente, esto es Observational Haki con un nombre diferente.

No sería hasta el salto de tiempo que los de Sombrero de Paja lo usarían con más frecuencia.

Silver Rayleigh

Esta es quizás la recompensa plantada más gratificante de Oda. Durante el arco de Buggy, un flashback revela que Buggy the Clown y Red-Haired Shanks sirvieron en la misma tripulación que los niños. Muestra a un hombre regañando a Buggy y Shanks por discutir como suelen hacer los niños pequeños.

500 capítulos después, los lectores descubren que este hombre es Silvers Rayleigh, uno de los piratas más infames que jamás haya existido y el primer oficial del propio Rey de los Piratas, Gol D. Roger.

Lo que es aún más impactante de esto es el hecho de que tanto Shanks como Buggy eran grumetes en la tripulación del Rey Pirata.

One Piece es una de los mangas más leídos.

Pasado De Sanji

Sanji ha sido un Sombrero de Paja polémico entre los fanáticos: tiene un comportamiento genial, pero también una personalidad de "chica loca" difícil de superar. Siempre parecía haber un poco de misterio detrás del cocinero del barco.

Esto comenzó durante el arco de Jaya cuando Sanji reveló que solo creció en East Blue, pero en realidad nació en North Blue. Un detalle extraño, pero este no sería el último que oiríamos de él. Más tarde en Thriller Bark, cuando Zoro se ofrece a sí mismo a cambio de Luffy a Bartholemew Kuma, Sanji interviene y dice que "valdría más que los dos".

Los fanáticos también especularon que esto también puede referirse a su pasado. Esto se acumuló después de Dressrosa cuando el nuevo póster de recompensas de Sanji decía "SOLO VIVO".

Siguiendo el arco de Zou, finalmente obtenemos las respuestas sobre el pasado de Sanji, ya que se revela que su apellido es Vinsmoke y en realidad es el tercer hijo de la infame Familia Real del Reino de Germa.

El hecho de que Oda esperó tanto para dar respuestas sobre el pasado perdido de Sanji hizo que fuera muy gratificante cuando finalmente llegamos allí. Dejó tantas pistas y migas de pan al respecto, ofreciendo mucho espacio para que los fanáticos teoricen durante años.

One Piece muestra el pasado detallado de Sanji.

Laboon y Brook

Cuando Luffy y sus amigos cruzan por primera vez la Montaña Inversa hacia Grand Line, lo primero que les saluda es una ballena tan enorme que la confunden con una montaña.

Aprenden de Crocus, el supervisor del faro de los cabos gemelos, que el nombre de la ballena es Laboon y que ha estado esperando 50 años a que la tripulación pirata con la que se hizo amigo regresara de su aventura a través de Grand Line.

Una historia triste sin lugar a dudas, pero Luffy se las arregla para hacerse amigo de Laboon, prometiendo que algún día volverá a visitarlo cuando termine su aventura. Parece una pequeña historia única, pero termina dando sus frutos más adelante.

Cuando llega el arco de Thriller Bark, los lectores conocen a Brook, un esqueleto de músico que intenta recuperar su sombra. Luego se enteran de que Brook está tan desesperado por recuperar su sombra para poder cumplir una promesa que le hizo a un amigo hace mucho tiempo, ese amigo es Laboon.

Después de que Luffy le dice a Brook que conoció a la ballena y que lo está haciendo bien, el pozo de emoción que consume a Brook es inmenso y el esqueleto llora repetidamente.

Ahora, sabiendo que la pequeña ballena ha crecido y aún lo está esperando, Brook acepta unirse a los de Sombrero de Paja como su músico, con la esperanza de regresar a Reverse Mountain al final de su viaje y reunirse con Laboon.

Voluntad De D

Este es quizás el mayor misterio sin resolver de One Piece . Comienza con Monkey D. Luffy, ya que durante mucho tiempo, Luffy fue el único personaje que tenía una inicial media.

Nadie estaba seguro de lo que significaba hasta el final del arco de Drum Island cuando el Dr. Kureha se refiere a Gold Roger como Gol D. Roger. Esto es una gran revelación, ya que ella dice "La voluntad de D. sigue viva ..."

Autor de One Piece nos muestra las piezas de presagio más increíbles del manga.

A medida que avanza One Piece , más personas comparten esta "D". Se introducen las iniciales, como Portgaz D. Ace y Marshall D. Teach. La Voluntad de D trae un supuesto caos por parte de quienes la portan. En Dressrosa, Corazón revela que aquellos que portan "D" son los enemigos naturales de los dragones celestiales.

Vale la pena señalar que todas las personas con la voluntad de D que han muerto lo han hecho con una sonrisa. Todavía hay mucho misterio por descubrir en One Piece, y Will of D. es sin duda uno de los más grandes.

