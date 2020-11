One Piece: Las 10 PEORES frutas del diablo de Paramecia clasificadas

De todos los sistemas de energía shonen que existen, las Frutas del Diablo del anime deOne Piece tienen que ser una de las más locas. Estas frutas sobrenaturales permiten a sus usuarios volverse tan poderosos con habilidades tan tontas y es tan encantador.

Pero, a veces, ciertos usuarios de Frutas del Diablo solo obtienen la parte loca de sus habilidades y no la parte poderosa, con las locas como la Gum-Gum Fruit o la Quake-Quake Fruit. La Verdad Noticias te trae esta lista que se basa tanto en la fruta como en cómo la usa el portador para definir porque es no es tan buena.

Peores Frutas del Diablo en One Piece

Kilo-Kilo Fruit De La Sra. Valentine de One Piece

Aquí hay un ejemplo raro en One Piece de las frutas del diablo con un superior directo. Ha habido DF que son similares a otros y más poderosos, como Ice-Ice Fruit de Kuzan que superó fácilmente a Snow-Snow Fruit de Monet.

Pero con Miss Valentine de Baroque Works y Machvise de Doflamingo Pirates, es básicamente el mismo poder pero más fuerte. Miss Valentine tiene la fruta Kilo-Kilo que le permite controlar su peso a voluntad entre 1 y 10,000 kilogramos. Pero, Ton-Ton Fruit de Machvise le permite cambiar su peso en toneladas en lugar de kilos, lo que marca una gran diferencia.

Fruta De Rueda-Rueda Del Capitán De La Marina Sharinguru

Los espectadores pudieron ver un poco de la fruta de Miss Valentine durante su aparición en Little Garden. En comparación, esta siguiente Fruta del Diablo utilizada por un Capitán de la Marina con el nombre de Sharinguru solo se usó una vez, y se cambió del manga al anime para que los lectores pudieran verla mientras que los espectadores no.

Sharinguru tiene Wheel-Wheel Fruit, que le permite convertir sus brazos y piernas en ruedas que giran a altas velocidades. Lo usa en su única aparición contra Franky durante el incidente Buster Call de Enies Lobby, pero no parece afectar mucho a los brazos metálicos de Franky, por lo que lamentablemente no parece muy poderoso.

Fruta De Rueda-Rueda Del Capitán De La Marina Sharinguru

Fruta Revive-Revive De Soul King Brook de One Piece

Entre todas las frutas del diablo, Brook's Revive Fruit es una de las más singulares. Esta fruta es también una de las únicas que tiene un "requisito" antes de que se active, el portador debe morir primero.

Pero, después de su muerte, la Fruta se activa y deja que su Alma regrese a la tierra de los vivos para encontrar su cuerpo y vivir una segunda vida semi-inmortal. Aquí está la cosa, Brook encuentra un montón de formas únicas de usar su fruta ( cuando realmente la usa ) y realmente la está dominando a medida que pasa el tiempo.

Pero eso no compensa el hecho de que el usuario tenga que vivir una vida entera de antemano en la que no pueda nadar y no obtenga beneficios. Lamentablemente, ese requisito apenas mantiene a Brook fuera de la lista de personajes con Frutas del Diablo subestimadas.

Fruta Revive-Revive De Soul King Brook

Fruta Del Diablo Sin Nombre De "Mad Monk" Urouge

Ahora pasamos a la única Fruta del Diablo sin nombre del grupo, la utilizada por el Capitán Pirata "Mad Monk" Urouge de las Islas del Cielo, y que también es parte de la Peor Generación como Luffy y Law.

Urouge solo ha sido visto unas pocas veces, y a partir de esas apariciones, los espectadores reconstruyeron que su Fruta probablemente tiene que ver con convertir el daño recibido en poder físico puro. Básicamente, cuanto más se golpea a Urouge, más amortiguador se convierte.

Las habilidades de Urouge parecen depender de una pelea completa con su oponente para que pueda acumular poder, por lo que probablemente recibiría una paliza rápidamente contra cualquiera que lo ataque de una manera atípica (como el Soul-based de Big Mom poderes) o explosiones a través de sus músculos duros (como los rayos láser Borsalinos).

Sin embargo, en el Nuevo Mundo, podría ser uno de los DF que obtendría un gran impulso si Urouge aprendiera un Haki.

Fruta Del Diablo Sin Nombre De "Mad Monk" Urouge

Fruta De Atuendo De Kin'emon De Fuego De Zorro de One Piece

Kin-emon no es de ninguna manera débil, de hecho, parece ser uno de los samuráis más poderosos del país de Wano. Pero, su fuerza proviene del manejo de la espada que aprendió de Kozuki Oden, su señor, y no de su poder de Fruta del Diablo.

De hecho, su DF no tiene ninguna habilidad de combate real y en realidad está un paso por debajo de otros DF basados en la ocultación como Absalom's Clear-Clear Fruit o Mr.2's Clone-Clone Fruit. Aún así, la fruta Garb-Garb tiene algunos usos, ya que le permitió vestir a todo el Ejército Rebelde disfrazado con nada más que algunas rocas y hojas.

Fruta De Atuendo De Kin'emon De Fuego De Zorro

Fruta Spin-Spin Del Oficial Del Ejército De Pica Buffalo

Aquí está el otro usuario de la fruta del diablo basado en la rotación del que hablé anteriormente junto con Shiranguru, uno de los piratas de la tripulación de Donquixote Doflaminog, Buffalo.

Buffalo tiene Spin-Spin Fruit que le permite girar cualquier parte de su cuerpo o cualquier prenda de vestir que use como una hélice. Y, aunque este DF es increíblemente versátil, no es muy poderoso en combate. Los combatientes fuertes pueden detener sus hélices con las manos, no le permite girar los objetos que toca y es un poco situacional.

Fruta Spin-Spin Del Oficial Del Ejército De Pica Buffalo

Fruta Stich-Stich Del Capitán Leo de One Piece

Los fanáticos realmente deseaban que Leo pudiera mostrar su fruta Stitch-Stitch un poco más durante el arco de Dressrosa, pero lamentablemente eso nunca llegó a ser. Leo es otro caso raro en el que la gente de Tontatta tiene una fuerza sobrenatural por defecto, por lo que ya es una fuerza de combate.

Pero, su poder de DF es relativamente suave, ya que le permite a Leo unir cualquier cosa o cualquier persona con facilidad, sin importar la dureza del material o el peso de la persona.

Y, si bien puede parecer que tiene muchas aplicaciones, Leo principalmente lo usa para unir personas u objetos y no mucho más. Lo cual es especialmente decepcionante después de ver lo creativo que era Doflamingo con su DF, otro poder basado en hilos y cuerdas.

Fruta Stich-Stich Del Capitán Leo

Fruta Cook-Cook De Gourmet Knight Streusen

De todas las frutas del diablo que la gente ha teorizado que serían perfectas para Sanji, la fruta Cook-Cook parece una de las mejores. Claro, Big Mom dijo que los objetos convertidos en comida por esta fruta saben mal, pero puede que sea quisquillosa.

Y, si alguien va a convertir malos ingredientes en buena comida, ese sería Sanji. Aunque, para ser justos, no es que Sanji realmente necesitara una Fruta del Diablo de todos modos. Pero, Streusen, el usuario actual de este DF, no es exactamente tan poderoso como Sanji.

Por lo general, ni siquiera usa esta fruta para hacer comida, sino que convierte edificios y objetos en dulces para que coincida con la estética de Whole Cake Island.

Fruta Cook-Cook De Gourmet Knight Streusen

Bomba Bomba De Fruta De Belo Betty

En lugar de comparar dos frutas similares, vale la pena hablar de dos frutas contrastantes: la fruta hueca-hueca y la fruta bomba-bomba. La Pump-Pump Fruit utilizada por la revolucionaria Belo Betty es capaz de convertir a una multitud de personas normales en luchadoras capaces de luchar contra los piratas de Grand Line.

Pero, estas personas normales tienen que optar por luchar contra sí mismas, y no parece que ella pueda usar su fruto en sí misma. Ahora, la fruta Hollow-Hollow, utilizada por el personaje de Perona, es mucho más fuerte en comparación.

Permite a Perona proyectarse astralmente, puede convertir sus huecos en bombas y deprimen a cualquiera una vez que un fantasma los atraviesa, sin importar cuán fuertes sean. Es extraño que dos frutas que simplemente animan o deprimen a las personas puedan variar tanto en fuerza.

Bomba Bomba De Fruta De Belo Betty

Baya-Baya De Very Good de One Piece

Y, por último, hay un Marine favorito de los fanáticos, un hombre de aspecto extraño que se llama "Muy bueno". ¡Este chico tiene un diseño tan único! Very Good es un capitán de la marina y uno de los que ataca a los de Sombrero de Paja durante la Buster Call junto con Sharinguru.

Pero, en lugar de una habilidad de Rueda, Very Good tiene Berry-Berry Fruit que le permite dividir su cuerpo en muchos segmentos esféricos diferentes, algo similar a cómo Buggy puede dividir su cuerpo en rodajas.

Todavía hay mucho que no sabemos sobre este tipo, pero si su fruta tiene los mismos beneficios que la de Buggy, podría estar tan sobrevalorada como la suya.