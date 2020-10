One Piece: Fan Art nos muestra cómo se vería Luffy como el Rey Pirata

Conforme continúan pasando los capítulos de One Piece, aun no nos queda claro hasta cuándo veremos un final, pero ciertamente eso no es de suma relevancia para los verdaderos fans, pero lo que te queremos mostrar en esta ocasión es una imagen espectacular que ha presentado un usuario de las redes.

Ahora bien, mientras los fans esperan el final de esta serie hay algunos se toman el tiempo para expresar su creatividad en forma de arte, cosa que al resto les gusta mucho ya que pueden continuar con su colección de imágenes.

El punto es que, si bien el final del manga y anime de One Piece aún no parece estar claro, el desenlace más esperado es ver a Luffy finalmente como el Rey Pirata, y ahora un fanart se ha dado a la tarea de imaginar cómo luciría el protagonista, de una de las series más longevas, tras obtener éste título. Pero antes te dejamos este dato.

Así se vería Luffy como Rey Pirata

El artista RenzTheQ dejó su arte a través de la red social Reddit en la cual deja ver una extraordinaria ilustración que nos muestra a un Monkey D. Luffy.

El autor de la imagen mostró a Luffy con una apariencia más madura, y con la vestimenta que lo acredita como el Rey Pirata, tal y como su abuelo lo fue hace unos cuantos años.

Así se imaginó el artista RenzTheQ a Luffy como el Rey Pirata.

Como podemos ver, se trata de un prolijo trabajo en blanco y negro, y sin duda bien podría ser una imagen oficial que dentro de algunos años veamos con el propio trazo de Eiichiro Oda.

Tras todas sus aventuras con la tripulación de los Sombreros de Paja, todos esperamos ver a Luffy finalmente coronado y consagrado como el pirata más grande de su generación.

Una observación es que precisamente este fanart ha tenido una enorme aceptación dentro de la comunidad de seguidores de One Piece, pues si bien imagina un Luffy más adulto mantiene la esencia del personaje, como sus rasgos y esa sonrisa que lo caracteriza en todo momento.