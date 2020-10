One Piece: FAN ART reimagina a Katakuri con un giro femenino

One Piece ha mantenido su enfoque en Wano últimamente, pero los fanáticos no han olvidado la misión que Luffy soportó durante sus viajes a Whole Cake Island. La aventura siguió al héroe mientras él y su equipo se enfrentaban a Big Mom para rescatar a Sanji de un matrimonio mortal.

Por supuesto, el arco anterior sienta bien a los fanáticos dado su debut de Charlotte Katakuri, y un artista ha dado una nueva versión del infame villano. En Reddit, el usuario “XraynPR” compartió una mirada a su versión femenina de Katakuri con los fanáticos.

El artista y fanático de One Piece, decidió imaginar cómo se vería el comandante de Big Mom como mujer, y el cambio de imagen se adapta bastante bien al terrorífico luchador. Puedes ver la pieza completa a continuación:

¡Así luce Katakuri de mujer!

Foto: Reddit “XraynPR”

El fan art le da a Katakuri un cambio de imagen de la cabeza a los pies, mientras mantiene intacto algo de su aspecto habitual. Por ejemplo, los pantalones que usa su versión femenina son como los del anime, y también tiene un chaleco similar. Él originalmente es un hombre extremadamente alto, triplicando prácticamente la altura de Luffy.

La mayor diferencia viene en la parte superior, ya que ha quedado relegada a un bikini o bralette hundido. La pieza de este personaje de Eiichiro Oda combina bien, ya que se mezcla con sus tatuajes rosas. Finalmente, la heroína actualizada luce un peinado rosa corto que se separa del centro para una apariencia encantadora.

Más información de One Piece

El creador de One Piece declaró que no se encontraba bien de salud, así que el manga tuvo que realizar una pausa de dos semanas (antes del estreno del capítulo 992). Recientemente, Oda compartió una actualización donde indica sentirse mejor y que aún tiene planeado estrenar el capítulo 1000 antes de que finalice 2020.