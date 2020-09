One Piece: Este es el trabajo de Eiichiro Oda en el live action de Netflix

Uno de los escritores detrás de la nueva serie live action de One Piece de Netflix, reveló cuán involucrado está el creador de la serie original con el nuevo proyecto.

Recordemos que el mismo Eiichiro Oda le dio su bendición al escritor de nombre Matt Owens, tras escuchar su experiencia creciendo con sus personajes.

Anunciada oficialmente que estará en proceso a principios de año, la nueva versión live action de One Piece, ha sido una de las producciones más curiosas de Netflix hasta el momento.

Se anunció que la serie tendrá al creador de manga original Eiichiro Oda como productor ejecutivo del nuevo trabajo, pero no está claro cuánto está involucrado Oda con esta nueva serie de Netflix a medida que avanza hacia el inicio de la producción.

Sin embargo, en lo que respecta a la escritura de la nueva serie live action de One Piece, Oda ha estado involucrado en una capacidad bastante importante. Uno de los escritores principales detrás de la serie de Netflix, Matt Owens, actualizó recientemente a los fanáticos sobre el proyecto.

Esta actualización se dio durante el reciente evento de transmisión The Reverie de RogersBase y aquí explicó que Oda está muy involucrado con el trabajo. Como explicó Owens: “Oda y su equipo están muy involucrados. Leen todos nuestros bosquejos y todos nuestros guiones y nos dan notas”.

Cuando se les preguntó si el equipo de Netflix va a realizar cambios en la serie original, o si tenían libertades creativas, Owens explicó que es un acto de equilibrio. Mientras explicaba más sobre la participación de Oda: “Siempre es una conversación entre nosotros, Oda y su equipo ... Siempre volvemos al material original”.

En cuanto a si están haciendo cambios salvajes o no: “Netflix sabe lo valiosa que es esta propiedad por lo que es. Tiene éxito debido a lo que ya es en su existencia. Cualquier cambio se trata simplemente de tratar de que sea aceptable para un una audiencia más amplia y una versión de live action”, agregó Owens.

“No hay cambios porque es como, 'Oh, no me gusta la pelea de Arlong ...' No hay nada como eso”