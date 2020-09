One Piece: ¿El live action de Netflix será retrasado por la pandemia?

One Piece pronto lanzará una nueva serie live action para Netflix, y uno de los escritores detrás de la serie discutió recientemente el impacto que la pandemia de COVID-19 en curso ha tenido en la producción.

One Piece es una de las muchas adaptaciones de acción en vivo que Netflix tiene actualmente en proceso, junto con series como Avatar: The Last Airbender, Cowboy Bebop y Sword Art Online; pero el gigante de streaming rara vez revela algo detrás de escena para cualquiera de sus proyectos.

Por eso fue revelador conocer el impacto que ha tenido la pandemia en su proyecto con One Piece. Matt Owens (quien también se desempeñó como guionista de la serie Luke Cage de Netflix ) comentó sobre la producción con RogersBase y otros miembros de la comunidad de fans del anime durante un evento especial de transmisión "Reverie".

Sobre el live action de One Piece

Aquí, Owens declaró cómo COVID-19 ha tenido sus aspectos positivos y negativos en la producción. Porque si bien el escritor confirma que la serie aún no ha comenzado a rodarse (además revela que el elenco central no se ha establecido al momento de escribir este artículo), señaló cómo otros aspectos de la producción se están beneficiando del retraso:

“Obviamente, como con todo en nuestro vidas, COVID-19 ha arrojado una llave gigante en las cosas. Sin embargo, lo que eso nos ha permitido hacer, tratando de sacar lo positivo de toda la situación, es tener más tiempo para hacer las cosas bien”, comentó Owens.

Más detalladamente, Owens declaró: “No podemos estar filmando, no podemos construir nada, pero hacer que el trabajo de diseño se encargue de todo ese tipo de cosas. Todavía tenemos tiempo para hacer cosas así. Las cosas siguen avanzando a pesar de que, desde cierta perspectiva, estamos atrasados ”, agregó el escritor.

Pero debido a que la producción de Netflix está atrasada, cosas como una ventana de lanzamiento (fecha posible de estreno) aún no están escritas en piedra, como confirmó Owens en el programa:

“Honestamente, no puedo decir cuándo podría esperar que esté en la televisión todavía, porque la sabiduría infinita del algoritmo Skynet de Netflix dirá cuándo debería emitirse este programa. Y realmente no tendremos una ventana para eso hasta que sepamos comenzar a filmar”, señaló Owen.

Aunque es sorprendente que el live action de One Piece aún no inicie grabaciones, todo es comprensible dada la contingencia actual de COVID-19. Las cosas seguirán pausadas hasta superar la pandemia y lo más probable es que los otros proyectos de Netflix tengan el mismo resultado.