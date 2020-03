One Piece: Eiichiro Oda rompe el silencio sobre contagiarse de Coronavirus

Eiichiro Oda no tardó en romper el silencio sobre la enfermedad que padeció y debido a ello se tomó un breve descanso para recuperarse, información que no logró llegar a los fans de One Piece debido a la gran cantidad de noticias falsas sobre padecer Coronavirus, ya que el es residente de Japón, uno de los países con más casos de este padecimiento.

Al ser información falsa, Eiichiro Oda tras la publicación con la Weekly Shonen Jump, confesó en un comunicado sobre haberse recuperado por completo de una enfermedad y negando en absoluto cualquier tema relacionado con padecer COVID-19, pues el tomo del manga 973 de One Piece estará de regreso a partir de la próxima semana de marzo.

Así confesó Eiichiro Oda sobre su salud

No bastó el comunicado de la Weekly Shonen Jump, así que en su cuenta oficial de Twitter, el mangaka Eiichiro Oda informó los detalles necesarios para que sus fans no se preocupen por su estado de salud:

“Debido a una enfermedad repentina de su autor, la historia de ONE PIECE se interrumpirá temporalmente para el Weekly Shonen Jump # 14 (en tiendas a partir del 2 de marzo). El autor ahora se ha recuperado completamente, y la historia continuará desde Jump # 15 en adelante. Gracias por su comprensión”, se lee en la publicación de Twitter.

Así que más claro que el agua marina en el anime de One Piece, no hay duda que tendremos mucho manga para rato, esto a pesar de las constantes preocupaciones por los eventos culturales cancelados debido a la amenaza del Coronavirus en Japón.

