One Piece: Capítulo 989 confirma lucha entre Sanji y Zoro contra King

Los spoilers del Capítulo 989 del anime de One Piece deberían haber salido hoy si el manga no hubiera tenido un descanso este fin de semana. Si bien el último capítulo de One Piece saldrá el próximo domingo, los spoilers de manga pueden aparecer en cualquier momento. La mayoría de los fanáticos están esperando ver el resultado de la pelea de Sanji contra King y muchos de ellos creen que solo será un choque menor.

One Piece 989 mostrará que Zoro acudirá en ayuda de Sanji y luchará contra King, ya que ambos son espadachines. Sin embargo, las teorías de los fanáticos tienen una predicción diferente y afirman que Sanji vs King y Zoro vs Queen son los enfrentamientos reales de Wano confirmados. Aquí hay más detalles sobre los spoilers, teorías, escaneos sin procesar del capítulo 989 de One Piece, fecha de lanzamiento y formas de leer en línea la serie de manga.

Capítulo 989 de One Piece: spoilers, filtraciones y teorías

Las teorías del Capítulo 989 de One Piece en Reddit hacen un buen análisis de por qué Sanji y Zoro lucharán contra King y Queen respectivamente. Se explica en función de las diferencias de recompensa, la naturaleza, la estructura física y los poderes de los luchadores.

Zoro acudió a ayudar a Sanji en su enfrentamiento con King, en el manga de One Piece

Recompensa de Zoro 320 millones. Recompensa de la reina 1.32 mil millones, con mil millones de diferencia. Queen tiene todas las similitudes con el estilo de lucha y los poderes de Kaku.

Sanji 330 millones de recompensa, King 1.33 billones (probablemente), exactamente 1 billón de diferencia.

Sanji's: pervertido, combatiente aéreo, traje negro, poderes de fuego. King: pervertido, combatiente aéreo, traje negro, poderes de fuego

One Piece 989 probablemente continuará la pelea Sanji vs King ya que los dos están peleando actualmente. Sanji salvó a Momonosuke con su traje de asalto invisible, pero King lo golpeó contra una pared.

También podría ser posible que la pelea entre Zoro y Sanji vs King and Queen suceda en una especie de enfrentamiento por equipos, donde los 4 luchan juntos. Zoro salva a Sanji de la espada de King y Sanji logra volar y patear a Queen. El capítulo 989 de One Piece será increíble si muestra el equipo de Sanji y Zoro mientras los fanáticos esperan ver tal pelea desde que derrotaron al cyborg PX.

Fecha de lanzamiento del capítulo 989 de One Piece

Pronto se podría ver una pelea entre Sanji y Zoro contra King en el anime y el manga de One Piece

La fecha de lanzamiento del Capítulo 989 de One Piece se ha actualizado al domingo 6 de septiembre de 2020, según las fuentes oficiales del manga. Los escaneos sin procesar del capítulo del manga se filtrarán en línea alrededor del 2 y 3 de septiembre y los fanáticos comenzarán a discutir los spoilers de One Piece 989 en Reddit y otras plataformas de redes sociales.

Aunque, sería mejor esperar el lanzamiento oficial de la versión en inglés del capítulo 989 de “One Piece”. Los capítulos de manga de One Piece se pueden leer de forma gratuita en los medios de VIZ y en los sitios web y plataformas oficiales de Shonen Jump y Mangaplus de Shueisha, y esto también ayudaría a los creadores de manga.