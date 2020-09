One Piece: Así lucen los Sombreros de Paja como héroes de My Hero Academia

No hace falta decir que My Hero Academia y One Piece son populares. Entonces, es lógico que un crossover entre las dos series sea una de las cosas más importantes que le sucedan al anime.

Lamentablemente, no hay planes de este tipo en la actualidad, ¡pero eso no impidió que un artista les diera a los niños de la Clase 1-A la oportunidad de navegar en Grand Line!

En Twitter, la talentosa artista TinaFate1, dio su opinión sobre un crossover de One Piece y Boku no Hero Academia. Desde entonces, la pieza apropiadamente llamada “My Pirate Academia” se ha vuelto viral entre los internautas en línea, y ha reunido a dos bases de fans que alguna vez estuvieron en guerra.

One Piece y My Hero Academia ¡Crossover!

La hermosa pieza, que se puede ver arriba, le da a Deku un cambio de imagen perfecto como Luffy. Bakugo toma el manto de Zoro, mientras Todoroki prepara unas patadas de fuego como Sanji.

Como puedes imaginar, Ochaco encaja perfectamente en el papel de Nami, mientras que Momo asume el papel de Nico Robin. En cuanto al resto de la tripulación, Tenya se ve impecable como Sanji, y ese sombrero debería unirse a su disfraz canon en My Hero Academia.

Tsuyu se pone el sombrero esponjoso de Tony Tony Chopper, mientras Kirishima se coloca en la parte de atrás como Franky. Jiro recibe el estimado papel de Brook, dados sus antecedentes musicales. Y en el giro más cruel del destino, Mineta se queda acobardado como Zeus.

Foto: Toei Animation

Los dos últimos personajes a señalar en este crossover son Mina y All Might. El primero asume el papel de Carrot, como la conejita descarada que se puede ver saltando en el fondo. ¿Y en cuanto a All Might? Bueno, se ve francamente feroz con este cambio de imagen como Jinbe. ¿Quizás faltó All For One como Kaido?

Te puede interesar: One Piece: revelan el nuevo diseño de Portgas D. Ace en el nuevo spinoff

Este crossover perfectamente moldeado, lleva a cada personaje a su máximo potencial, y muestra por qué hay más conexión de One Piece con My Hero Academia que una pelea infinita entre fandoms. Claro, las exitosas series pueden competir en ventas, pero su amor por la aventura y sus historias sinceras son las mismas.