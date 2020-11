One Piece 997: ¡Spoilers! Kaido lleva a Onigashima a la Capital de las Flores

Los spoilers y el resumen básico del capítulo 997 de One Piece se publican en forma de escaneos de manga coreano que se filtran en Internet. Los fanáticos ahora han traducido correctamente los paneles de texto y revela mucho sobre la historia del manga.

One Piece 997 revela que Kaido planea usar llamas de dragón y llevar la isla Onigashima a la Capital de las Flores. Para aquellos que están leyendo por delante, la publicación contiene spoilers del capítulo 997, resumen, escaneos sin procesar del manga y, por lo tanto, uno debe proceder bajo su propio riesgo.

One Piece 997: Resumen completo

La Verdad Noticias informó anteriormente que el título del capítulo 997 de One Piece es "Homura” (fuegos artificiales). Los spoilers inician con Santi siendo atrapado por Black Maria. Luego, Shinuchi (cabezas de cartel) van a las escaleras del 4to piso, pero Luffy sube por un camino hecho por samuráis.

Fan art de Luffy y Zoro

Zoro se enfurece cuando ve el brazo cortado de Kiku caer del cielo, derrota a Apoo y obtiene el antídoto. Otro Sombrero de Paja en la acción es Chopper, que descubre la estructura del virus de Queen y dice que hará un antídoto para todos.

Queen “La Plaga” va a atacar a Chopper pero Zoro lo detiene enfurecido. Hay un terremoto, no saben de dónde viene (Brook lo confunde con la ambición de Zoro). Marco les pregunta a Zoro y Robin si puede ayudar en la batalla. Yamato (la hija de Kaido) dice algo sobre una llama de dragón que hace vibrar a la isla.

One piece chap 997 �� pic.twitter.com/T5pg2HFth9 — dee �� cw: sailor moon �� (@snajey1) November 23, 2020

Kaido envuelve la isla en una nube y tiene la intención de llevar a Onigashima a la Capital de las Flores. Aquí terminan los spoilers de la serie Shonen, el capítulo revela que Eiichiro Oda se tomará un descanso de una semana.

La fecha de lanzamiento del capítulo 997 de One Piece es el domingo 29 de noviembre, según las fuentes oficiales del manga. Te recordamos que puedes leer de forma gratuita los capítulos en los medios de VIZ, los sitios web y plataformas oficiales de Shonen Jump y Manga Plus.

