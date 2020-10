One Piece 993: Sanji está celoso de [SPOILER] y todo por salvar a Luffy

Los spoilers del capítulo 993 de One Piece finalmente han salido con las filtraciones de escaneos sin procesar que llegan a Internet. El resumen completo del capítulo está disponible ahora, ya que los fanáticos han traducido los paneles del manga.

Para aquellos que están leyendo por delante, la publicación contiene la actualización de spoilers de One Piece 993 y, por lo tanto, deben proceder bajo su propio riesgo. La Verdad Noticias informó anteriormente, que Eiichiro Oda está listo para ir rumbo al capítulo 1000 de su exitosa serie.

Actualizaciones: ¡Spoilers! One Piece 993

En este artículo nos estamos enfocando en un fragmento que muestra que Sanji está celoso de Jinbe, porque el tritón es más fuerte que él y se ocupa de proteger a Luffy. También puedes ver algunos de los escaneos del manga One Piece a continuación:

One piece spoiler 993

AME la combinación de Luffy y sanji + jimbe en este cap

Luffy y Sanji se enfrentan a un Headliner (oficiales de segundo grado de los Piratas Bestias) cuya mano es la mitad superior del cuerpo de un gorila. Parece bastante fuerte, por lo que el Capitán de los Sombreros de Paja se prepara para detenerse y luchar.

Sanji se enoja diciendo que puede eliminar a este enemigo en solo 10 segundos. Sin embargo, aparece Jinbe y se encarga fácilmente de todos los enemigos a su alrededor. El poderoso cocinero se molesta al pensar que Jinbe es tan bueno en todo.

El ex miembro del Ouka Shichibukai, luego se une a sus dos compañeros para ir a la cúpula de Onigashima. Aquí termina el spoiler sobre estos tres personajes de One Piece, ya que después tendremos un cambio de escenario en la serie de Eiichiro Oda.

"Zoro, Jinbe y Sanji"

Fecha de estreno y dónde leer el manga

La fecha de lanzamiento del capítulo 993 de One Piece, es el domingo 25 de octubre según las fuentes oficiales del manga. Los fans pueden leer el capítulo de forma gratuita en los medios de VIZ, los sitios web y plataformas oficiales de Shonen Jump y Manga Plus.