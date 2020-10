One Piece 992: ¡Rumbo a la venganza! Carrot encuentra al asesino de Pedro

Los fanáticos de One Piece han estado vigilando de cerca a Carrot desde que se unió a Luffy y los Sombrero de Paja después de los eventos del arco de Zou, y el capítulo más nuevo de la serie se está preparando para dejarla suelta mientras emprende un viaje con misión de venganza.

Carrot ha sido uno de los miembros no tripulantes más populares de la serie en los últimos años, y los fanáticos constantemente desean verla convertirse en miembro de pleno derecho del equipo de Sombrero de Paja en el futuro. Pero realmente depende de lo que suceda en Wano.

El capítulo más nuevo de One Piece continúa la batalla final de Wano Country contra las fuerzas de Kaido en Onigashima , y aunque se ha visto a Carrot en varios puntos de esta batalla hasta ahora, el manga de Eiichiro Oda la muestra rompiendo su propia lucha por el arco, mientras se prepara para vengarse de la muerte de Pedro.

El mensaje de One Piece habla sobre la voluntad heredada y en Carrot y pedro vemos esta idea de mantener la promesa. Carrot dijo que creerá en los mugiwaras por el sueño de Pedro, por ese amanecer en el mundo. — Zero Majin (@ZeroMajin1) October 18, 2020

¡Spoilers de One Piece 992!

El capítulo 992 de manga ve a Big Mom discutiendo las declaraciones de Kaido con Perospero. Está preocupado por la alianza con Kaido en general, pero la villana lo ignora porque no le preocupa lo que fue básicamente su idea en primer lugar. Pero lo más importante es que Carrots lo ve al otro lado del camino y corre hacia él.

Perospero fue uno de los principales enemigos que impulsaron los eventos del arco de Whole Cake Island, por lo que si Carrot logra derrotarlo en Wano, sin duda hará un gran daño a los Piratas de Big Mom en general. Por otra parte, hay algunas ausencias curiosas que se deben tener en cuenta en esta guerra y es posible que la heroína quiera andar con cuidado aquí.

Foto: Viz Media

Puedes leer el manga de One Piece directamente en Viz Media y el sitio web de Manga Plus. La Verdad Noticias te mantendrá actualizado de las próximas novedades para la exitosa serie shonen y sin duda falta poco para el debut del legendario capítulo 1000.