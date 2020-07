One Piece 986: El manga de Eiichiro Oda regresará en agosto

Eiichiro Oda acaba de estrenar el último capítulo del manga de One Piece y los fanáticos ahora están ansiosos de leer lo siguiente. A continuación te diremos algunos spoilers del episodio 985 y la fecha de estreno para el capítulo 986 que parece haberse retrasado durante el mes de julio.

One Piece manga capítulo 985

El capítulo anterior titulado “El nuevo plan de Onigashima” presenta un evento impactante para Shogun Orochi. Si bien Orochi piensa que Kaido tiene su aliado desde su invasión hace 20 años, parece que ese no fue el caso de los Yonko. Durante la celebración, Yonko Kaido anunció el nuevo plan para el País Wano.

El actual Shogun Orochi, no estuvo de acuerdo con lo que dijo Kaido, pero en lugar de negociar, el Yonko inmediatamente atacó al shogun y le cortó la cabeza. A los subordinados de Shogun Orochi se les ofreció si querían vivir. Como dijo Kaido, tienen la opción de unirse a él como pirata u oponerse y morir junto con su líder.

Manga de One Piece inicia un lento pero emocionante arco en su historia

Los subordinados de Orochi todavía están conmocionados y no pudimos ver su respuesta ya que la difusión del manga cambió a otro lugar. Si no sabías sobre el anuncio, se trataba del plan de Kaido de trasladar Onigashima a la isla principal de Wano Country. Kaido reveló que su alianza con los piratas de Big Mom era encontrar el arma antigua y comenzar la guerra más grande.

Además, su objetivo es encontrar el One Piece que el anterior Rey Pirata Roger encontró. Además, Yonko Kaido también dijo que una vez que se mudaron a Wano, él hará a Yamato como el nuevo gobernante del país. Mientras Kaido seguía hablando, Luffy y Yamato caen del techo donde se estaban escondiendo.

Capítulo 986 de One Piece ¿Cuándo se estrena?

�� Ya está disponible en español el nuevo Capítulo 985 de #OnePiece - El plan de la Nueva Onigashima. #MANGA_Plus#OnePiece985



➡️ https://t.co/BopYSaC83t pic.twitter.com/GGSZvzE8GM — One Piece ~ Ċυгι ~ (@CuriosidadesOP) July 19, 2020

Con la gran cantidad de eventos inesperados en el capítulo anterior, la mayoría de los fanáticos de One Piece están ansiosos por saber qué sucederá en el capítulo 986 del manga. Desafortunadamente, parece que los fanáticos tendrán que esperar un poco más. Según los informes, este episodio no llegará la próxima semana.

El retraso en el manga no se debe al autor Eiichiro Oda, sino al calendario de eventos de los Juegos Olímpicos que afecta a la revista Weekly Shonen Jump. La nueva fecha para One Piece 986 es el 2 de agosto de 2020; recuerda leerlo en los sitios oficiales de distribución como Manga Plus de Shueisha y Viz Media.