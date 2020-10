One Piece: 9 cosas sobre su mundo que no tienen NINGÚN sentido

El gigante de Shonen, One Piece, es seguramente único en su clase. Creador de la serie, el trabajo de Eiichiro Oda sin duda durará la prueba del tiempo. Desde su estilo artístico icónico hasta su narrativa matizada, esta serie lo tiene todo. Dado que terminará en algún lugar en el futuro cercano, ahora más que nunca es el momento de adentrarse en esta odisea.

A pesar de la aclamación que esta serie ha cosechado a lo largo de los años, no está exenta de defectos. A lo largo de la serie, ha habido preguntas sin respuesta, inconsistencias en la trama, inexactitudes científicas, etc.

Datos curiosos del mundo de One Piece

Somos muy conscientes de que se trata de una historia de ficción y que estas críticas no afectan la calidad de la historia. Es cómico señalar estas cosas. Habiendo dicho eso, entremos en ello.

¿Cómo funcionan los caracoles transpondedores?

Una pieza tiene º e extraña tecnología jamás vista en una serie de anime. Su método de comunicación es a través del caracol, para llorar en voz alta. Cuando se introdujo esta pieza de tecnología en la serie, me vinieron a la mente algunas preguntas. ¿Cómo funcionan los caracoles transpondedores? ¿Se entrenan primero los caracoles? ¿Cómo se contactan exactamente con otros caracoles transpondedores? Esta tecnología es muy extraña.

Como funcionarán los caracoles de One Piece

Requisito de edad marina en One Piece

Teniendo en cuenta el hecho de que ser marino es una carrera altamente peligrosa, debería haber un requisito de edad, ¿correcto? Se permite la participación de niños de hasta dieciséis años.

Koby tenía solo dieciséis años cuando se unió. Es cierto que los piratas se hacen a la mar a cualquier edad, pero esos son piratas. Luffy tenía diecisiete años cuando se hizo a la mar, por ejemplo. Shanks también era muy joven cuando se convirtió en pirata. Una organización militar debería tener algún tipo de requisito de edad para los electores que quieran alistarse.

En One Piece hay una edad necesaria para unirse a la marina

Shandorianos que tienen alas

Cuando los de Sombrero de Paja llegan a Sky Island, entran en contacto con los habitantes de la región. Los fanáticos notan que todos los que viven en esta área, incluidos los Shandorianos, tienen alas en la espalda. Teniendo en cuenta el hecho de que estas personas han estado viviendo en los cielos durante siglos, esto es obviamente el resultado de la evolución.

Sin embargo, se volvió confuso, durante el flashback, cuando los espectadores notaron que los Shandorianos poseían alas en la espalda, antes de que el torrente transportara su tierra a Skypiea. Quizás Oda se olvidó de quitarle las alas. ¿Quién sabe?

Algunas criaturas en One Piece tienen alas

Escuela publica en One Piece

One Piece tiene una forma de gobierno, organización militar , tenencia legal, una prisión para mantener a los criminales más peligrosos, pero parece carecer de un sistema educativo. ¿Tienen educación gratuita en el mundo de One Piece? La educación en el hogar se ha visto en la serie; cuando Sabo era un niño, fue educado en casa.

Aunque la educación en el hogar está bien, no todos pueden permitirse el lujo de recibir educación en el hogar. ¿Qué pasa con los niños que provienen de familias pobres? Es cierto, en el arco de Wano, se puede ver a los niños asistiendo a una clase, pero esa es la única vez que vemos a un grupo de niños recibiendo algún tipo de educación. Además, el profesor estaba falsificando hechos históricos sobre Wano, por lo que no están aprendiendo nada.

En One Piece no había educación publica

Todos hablan el mismo idioma en One Piece

Esta serie tiene un mundo enorme con muchas culturas y religiones, entonces, ¿cómo es que todos pueden entenderse entre sí? Quizás el Gobierno Mundial está detrás del razonamiento de que todos los personajes hablan el mismo idioma. Puede tener algo que ver con Void Century.

Aunque el Nuevo Mundo es un territorio sobre el que el Gobierno Mundial no tiene un control completo, lo que significa que no se ha alterado gran parte de la historia de esta parte de Grand Line, lo que significa que tendría más sentido si los residentes del New World hablaría un idioma diferente.

En One Piece todos hablan el mismo idioma

El clima en el mundo de One Piece

Una de las razones por las que muchos temen a Grand Line son los patrones climáticos impredecibles. Un minuto, es un día soleado. Al minuto siguiente, es una ventisca. Debido al extraño clima en Grand Line, las islas mantienen el mismo clima durante todo el año.

Dado que el clima se basa en la ubicación de la región y la Tierra girando alrededor del sol, esto no tiene mucho sentido. Para que la isla Drum esté fría todo el año, literalmente tiene que estar ubicada cerca del Polo Norte o Sur. Y sí , fanáticos de One Piece , los polos norte y sur existen en este mundo. Buggy y Shanks discutieron hilarantemente sobre cuál era más frío.

El clima en One Piece es impredecible

Humanos que tienen una fuerza sin igual

Muchos de los personajes son naturalmente fuertes en esta serie y sus seres humanos. El protagonista principal, Monkey D. Luffy, por ejemplo, posee una enorme cantidad de fuerza. Tiene otro poder, pero sus habilidades de goma no tienen nada que ver con su fuerza.

Tiene sentido que Jimbei y Arlong sean fuertes al ver que no son humanos; son Hombres Pez. Los humanos normales como Usopp y Nami no poseen ese tipo de fuerza. Usopp fue destrozado durante los 2 años que los de Sombrero de Paja estuvieron separados, y aún es dudoso que tenga una oportunidad contra Luffy o Zoro en una pelea uno a uno. ¿Luffy Zoro y Sanji son descendientes de humanos poderosos?

En One Piece todos son fuertes en especial los adultos

El gato gigante de One Piece

The Giant Jack es un tema muy interesante cuando se habla del arco de Skypiea. Es extraño que algo así lograra crecer en Skypiea mientras se le privaba de tierra o tierra. Ya estaba en Skypiea antes del movimiento de Shandora, cortesía de la secuencia de knock-up. Además, creció inmensamente alto, lo que hace que su presencia sea aún más confusa.

El inusual gato gigante de One Piece

Los orígenes de las Frutas del Diablo

Los orígenes de las Frutas del Diablo han sido una pregunta popular entre el fandom de One Piece, desde hace años. A partir de ahora, todos sabemos que se originaron en Grand Line. Parece muy poco probable que las personas sigan probando las Frutas del Diablo y nadie sepa de dónde vienen. Doflamingo, por ejemplo, logró rastrear el Mera Mera No Mi, que fue utilizado por Ace.

Teniendo en cuenta que Ace's Devil Fruit es extremadamente raro, ¿cómo se las arregló para encontrarlo? Doflimingo era un individuo muy poderoso, pero no tiene mucho sentido cómo pudo encontrarlo. Además, dicen que una vez que muere el dueño anterior de la Fruta del Diablo, regresa milagrosamente.

Ace no ha estado muerto durante tanto tiempo, lo que significa que alguien tiene que saber de dónde vienen las Frutas del Diablo del manga de One Piece.