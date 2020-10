One Piece: 5 tripulaciones a las que Luffy le encantaría unirse

Si bien la mayoría de los piratas ascienden al papel de capitán, Luffy optó por un enfoque más directo. One Piece no sería lo mismo sin el inquebrantable impulso del protagonista por la aventura y de formar a la tripulación de los Piratas Sombreros de Paja.

Luffy no se conformaría con menos, después de todo, es poco probable que un primer oficial se convierta en el Rey Pirata. Sin embargo, ¿y si las cosas fueran un poco diferentes? ¿Y si Luffy se encontraba necesitando unirse a otra tripulación?

Monkey D. Luffy no es un personaje complicado; es honesto, ocasionalmente tonto, intrépido y optimista. El respeto de Luffy debe ganarse y tiene poca paciencia con las personas que no están dispuestas a luchar por su propia libertad en el mundo de One Piece. ¿Qué tripulaciones se adaptarían a este personaje?

5 - One Piece: Cook Pirates

Los Cook Pirates de One Piece

Luffy es un hombre sencillo; prepara la comida y él vendrá. Los Cook Pirates de Zeff solo viajaron por Grand Line por un corto período antes de encontrarse con un final devastador en East Blue. No se sabe mucho sobre la tripulación, pero hay que suponer que Zeff no fue el único que pudo armar un plato medio.

Como el estómago de Luffy solo puede dictar su vida durante un tiempo, su tiempo con la tripulación de Zeff habría sido de corta duración. Dicho esto, probablemente nunca ha existido una tripulación más adecuada para los gustos de Luffy que los Cook Pirates.

4 - Los Piratas del Corazón

Los Heart Pirates de One Piece

Los de Sombrero de Paja y los Piratas del Corazón han demostrado una y otra vez que funcionan bien juntos, con Luffy y Trafalgar D. Water Law formando algo similar a una amistad. ¿Luffy podría tomar un asiento trasero y permitir que Law lidere? Si se encontraran en el mismo punto que en el manga, probablemente no.

Por otro lado, un Luffy más joven sería una historia diferente. Los Heart Pirates son un elenco de personajes bastante ecléctico, por lo que deberían poder mantener entretenido al protagonista creado por Eiichiro Oda.

3 - Piratas de Barbablanca

Así lucen los Piratas de Barbablanca

Para preservar los rasgos centrales de Luffy, el protagonista solo puede unirse a otra tripulación por un período corto. El objetivo final de Luffy tiene que ser navegar bajo su propia bandera, y es probable que trabajar con otro capitán solo intensifique el deseo del pirata de formar los Sombrero de Paja.

Por lo tanto, vale la pena considerar qué tripulación proporcionaría a Luffy la mejor experiencia de aprendizaje. En la primera mitad del anime, los Piratas de Barbablanca son poderosos, disciplinados y respetados. Luffy quiere liderar este tipo de tripulación.

2 - Roger Pirates

Los Piratas de Rogen en One Piece

Gol D. Roger estableció el estándar para todos los piratas. Luffy es en gran medida su propia persona, pero su ideología se remonta a Roger. Shanks, el pirata que dejó la mayor impresión en Luffy, también se cortó los dientes con los Piratas de Roger.

Los Roger Pirates hicieron todo lo que una tripulación pirata podía hacer dentro del universo de One Piece, y la mayoría de los personajes aprovechaban la oportunidad de retroceder en el tiempo y unirse a sus filas. Luffy no es una excepción.

1 - Piratas de Red Hair

Los Red Hair Pirates de One Piece

Al inicio de la serie, Luffy le rogó a Shanks que lo dejara unirse a su tripulación; por lo tanto, de todos los escenarios posibles, este es el que podría haber sucedido de manera factible. Si Shanks estaba un poco más dispuesto a aceptar a un niño en su tripulación, Luffy podría haber crecido hasta convertirse en un miembro vital de los Piratas de Red Hair en lugar del capitán de los de Sombrero de Paja.

Te recomendamos leer: Todo lo que debes saber del ANIME ¡El mundo de la animación japonesa!

Lo más probable es que Luffy hubiera dejado a los Piratas de Red Hair alrededor de la misma edad en que se propuso formar su propia tripulación en One Piece. Por lo tanto, no habría cambiado mucho. Pero de todas las tripulaciones anteriores, ¿con cuál te quedas?