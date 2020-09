One Piece: 5 personajes que Sanji aún no puede vencer

Sanji es el cocinero de los Piratas de Sombrero de Paja y parte del Trío de Monstruos, además es la mano izquierda de Luffy y normalmente lucha contra el tercer antagonista más fuerte durante un arco.

Este personaje es un especialista en el uso de Observation Haki, de hecho Sanji también ha recibido un poder importante en la forma del traje de ataque Germa, pero necesita trabajar en otros aspectos para que sea reconocido como un luchador sobresaliente.

Y es que aún hay muchos personajes de One Piece que Sanji aún no puede derrotar y algunos que nunca derrotará ni siquiera en el futuro, pero te mostraremos los cuales aún no derrota.

Sanji no puede vencer a King

Al ser un All-Star, es uno de los luchadores más fuertes de Animal Kingdom Pirates. King posee el Ryu Ryu no Mi, Modelo: Pteranodon y dado que es una antigua fruta del diablo de tipo zoan, le otorga al usuario un poder y resistencia increíbles, además de que también es una de las raras frutas del diablo que le permite volar.

King se enfrentó a Sanji en Wano y terminó con Sanji siendo arrojado. Está claro que Sanji todavía no está listo para enfrentarse a un oponente como King.

Jack es otro que no puede vencer Sanji

Es el All-Star de la serie más débil por lo que tanto el Rey como la Reina lo ridiculizaron, pero en realidad, Jack es bastante poderoso. Es un luchador implacable que se centra únicamente en lograr su objetivo. Su habilidad con la fruta del diablo lo convierte en una gran molestia. Los principales atributos de Jack son su fuerza física y resistencia.

Puede seguir luchando durante días sin ningún problema real, y es bastante obvio que Sanji no puede luchar durante tanto tiempo o lastimar a Jack con su mediocre Armament Haki.

Kizaru un gran rival para Sanji

Es un almirante de la Armada y uno de los mejores luchadores de la serie. La fruta del diablo de Kizaru es la Pika Pika no Mi, que es una fruta del diablo tipo logia. La fruta del diablo le permite crear y manipular la luz, una habilidad extraordinaria.

Todos sus ataques son a la velocidad de la luz, lo que hace que sea casi imposible esquivarlos a menos que el oponente tenga un Haki de observación de alto nivel. Todavía es temprano para que Sanji derrote a Kizaru.

Sanji no le gana a Edward Weevil

Edward Weevil es el hijo autoproclamado de Whitebeard. La fuerza de Weevil ha sido reconocida por el Gobierno Mundial, que le ofreció el puesto de Warlord. Tiene una asombrosa recompensa de 480 millones de beris que demuestra lo bien que piensa de él el Gobierno Mundial.

El objetivo de Weevil es acabar con todos los miembros de los Piratas de Whitebeard y llevarse todo el tesoro de Whitebeard para él. Su poder ha sido comparado con el de un joven Barbablanca, y no hay posibilidad de que Sanji pueda derrotarlo.

No puede vencer a Aokiji

Aokiji dejó a los Marines después de ser derrotado por Akainu para unirse a los Piratas de Barbanegra. Es una gran adición a la ya poderosa tripulación de Blackbeard, especialmente considerando que es un ex almirante de la Armada.

Los poderes de Aokiji le permitieron luchar contra Akainu durante varios días a pesar de tener una desventaja de fruta del diablo. Su superior Armament Haki y su habilidad de fruta del diablo lo colocan en el asiento del conductor contra Sanji, quien todavía necesita trabajar en su Haki.