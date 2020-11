One Piece: 5 misterios sin resolver en el anime (y 5 que fueron resueltos)

El mundo de One Piece es increíblemente enorme, y el autor, Eiichiro Oda, lo construyó con gran complejidad. Famoso por presagiar eventos hace años, a veces décadas, muchos misterios en la serie aún no se han resuelto y debido a esto, muchos fanáticos de la franquicia se han mantenido al borde de sus asientos.

Afortunadamente, el manga ahora se acerca al final del juego y, por lo tanto, las grandes revelaciones que se establecieron hace años en el anime ocurren con más frecuencia; mientras que otras todavía tienen un aire de misterio sobre ellas.

La Verdad Noticias te comparte 5 misterios sin resolver en One Piece, junto con otros 5 hechos que ya han sido respondidos. Te advertimos de entrar a un territorio de spoilers, así que debes seguir leyendo bajo tu propio riesgo.

Así lucen los Piratas Sombreros de Paja

Empecemos con los 5 misterios sin resolver.

El extraño cuerpo de Barbanegra

Barbanegra ha sido uno de los mayores misterios de la serie hasta ahora, y un aspecto es su capacidad para comer más de una fruta del diablo. Antes de él, no se sabía que ninguna persona en el mundo hubiera podido comer más de una de estas frutas místicas.

Si bien sigue siendo un misterio para los fanáticos, algunas personas en el mundo supuestamente conocen la respuesta a este misterio, como Marco the Phoenix, quien insinuó que tenía algo que ver con su tipo de cuerpo "antinatural".

El Sombrero de Paja Gigante de Mariejois

El arco de Reverie de One Piece estaba lleno de misterios hasta el borde y posiblemente el más grande de todos fue la introducción de un Sombrero de Paja gigante en algún lugar dentro de Mariejois. Imu, otro personaje misterioso, fue visto dirigiéndose a una cámara criogénica donde se almacenaba el Sombrero de Paja.

Lo sorprendente es que este sombrero parece ser el mismo que el de Luffy, solo que más grande. Parece implicar que alguien con el cuerpo de un gigante lo usó hace mucho tiempo, posiblemente durante la época del Siglo del Vacío cuando existía el Reino Antiguo.

El origen de las Frutas del Diablo

Las Frutas del Diablo son conocidas por ser frutas místicas que otorgan poder en el mundo de One Piece. Estas frutas son bastante raras en los cuatro azules, sin embargo, se encuentran comúnmente en Grand Line. Se sabe que las Frutas del Diablo se clasifican en tres tipos principales de Paramecia, Zoan y Logia, sin embargo, se desconoce de dónde provienen exactamente.

En el one-shot de Romance Dawn , Eiichiro Oda dio a entender que provienen de un árbol de frutas del diablo, sin embargo, aún está por verse si eso llegará al mundo de One Piece o no.

Los acontecimientos del Siglo Vacío

The Void Century es un lapso de tiempo de 100 años entre 800 y 900 años antes de la historia actual. Como sugiere el nombre, la gente común no sabe nada sobre este período, y el Gobierno Mundial considera que estudiarlo es un crimen.

Sin embargo, este período terminó con el surgimiento de los 20 reinos que crearon el Gobierno Mundial. También terminó con la caída del Reino Antiguo y en algún momento, Kozuki creó los Poneglyphs para mantener un registro de lo que sucedió durante esta era.

¿Qué es One Piece?

Sin lugar a dudas, el mayor misterio de la serie hasta ahora es qué es One Piece en sí. Presentado a los fanáticos justo al comienzo de la historia, todavía no hay respuesta a esta pregunta décadas después, y es comprensible. Lo que realmente es One Piece solo se revelará a los fanáticos cuando Luffy ponga un pie en Laugh Tale, la Isla Final. Por ahora, la historia parece centrarse en el importantísimo arco de Wano Country.

Pasemos a los 5 misterios resueltos del anime.

Ex comandante 2da división de Barbablanca

Durante el tiempo de Ace con los Piratas de Barbablanca, se reveló que el puesto del Comandante de la Segunda División se dejó abierto durante bastante tiempo. Hasta hace poco, los fanáticos se preguntaban quién era la persona que ocupaba el papel antes de Ace.

Durante el arco de Wano Country, finalmente se reveló que el hermano jurado de Whitebeard, Kozuki Oden, era el hombre que dirigía la Segunda División de la tripulación. Al final, Oden se fue con Roger para averiguar su verdadero propósito y localizó Laugh Tale, junto con toda la información sobre la historia del mundo.

La única cicatriz de Kaido

Kaido es uno de los Cuatro Emperadores del Mar en el mundo de One Piece . Es un personaje extremadamente poderoso que se sabe que es en gran parte indestructible. Tras su presentación, se vio a Kaido con una enorme cicatriz debajo del pecho que, en ese momento, los fanáticos no sabían quién le había infligido.

Una vez más, el arco de Wano Country proporcionó la respuesta, con Hiyori revelando en el Segundo Acto de la historia que fue obra de nada menos que Kozuki Oden, el samurái más fuerte de la tierra. En el tercer acto, los fanáticos pudieron presenciar a Oden pelear contra Kaido e infligirle esta herida.

La recompensa más alta de la historia

Desde la introducción del sistema de recompensas en One Piece, los fanáticos se han preguntado sobre la persona con la recompensa más alta. Sin duda, la mayoría predijo que sería el propio Rey Pirata y no se equivocaron, ya que la transición entre el Segundo y el Tercer Acto de Wano reveló que ese era el caso.

Se reveló que Gol D. Roger, el Rey Pirata, tenía la recompensa más alta de la serie por un pirata, con 5,564,800,000 Berries. La única persona cuya recompensa podría ser mayor que esta cantidad en este momento sería potencialmente Dragón.

El origen de Sanji

El origen de Sanji fue un misterio para los fanáticos de One Piece durante mucho tiempo. Su primer flashback lo mostró en un barco y luego, a medida que se desarrollaban los eventos, comenzó Baratie con Zeff. Durante el arco de Jaya, Sanji mencionó que leyó sobre Noland porque era de North Blue, un lugar donde la historia de Noland era muy famosa.

No fue hasta los eventos de Whole Cake Island, que Oda finalmente reveló el verdadero pasado de Sanji a los fanáticos y le dio una historia de fondo adecuada. Este personaje se encuentra entre los favoritos de los fans.

El misterio de los Piratas de Rocks

Otro misterio que surgió durante el arco de Reverie de One Piece fue el de las Rocas. Garp los mencionó casualmente como un gran grupo hace unos 40 años, pero no se proporcionó información adicional a los fanáticos en ese momento.

Te recomendamos leer: Todo lo que debes saber del ANIME ¡El mundo de la animación japonesa!

Más tarde, durante la transición entre el Acto 2 y el Acto 3 de Wano, Sengoku reveló mucha información sobre Rocks D. Xebec y su tripulación, los Piratas de Rocks. Todo esto estuvo fuertemente ligado al Incidente de God Valley, que vio la muerte de su capitán y la disolución del grupo en One Piece.

