One Piece: 5 frutas del diablo más fuertes que la fruta Bara Bara de Buggy

En One Piece, la fruta Bara Bara no Mi pertenece al payaso pirata Buggy. A cambio de ahogar a su usuario cada vez que toca agua de mar, la fruta Bara Bara no Mi hace que su usuario sea inmune a cortes de todo tipo, ya sean realizados con espadas o cualquier otro objeto afilado.

La fruta Bara Bara no Mi también le da a su usuario la capacidad de dividir cualquier parte de su cuerpo como lo desee, moverlo libremente en el aire e incluso volar. A pesar de ser una fruta muy poderosa hay algunas frutas del diablo que pueden superarla sin ningún problema.

1. Goro Goro no Mi

El solo hecho de que la fruta Goro Goro no Mi sea una Logia es suficiente para ponerla muy por delante de cualquier otro tipo de Paramecia. Sin embargo, y a pesar de ser una Logia, la fruta Goro Goro no Mi es brutal y poderosa.

El poder de esta fruta es tan monstruoso que podría poner al mundo de rodillas, que es exactamente lo que hizo Enel en Skypiea. No importa cuántas veces Buggy pueda dividir su cuerpo, un toque del relámpago generado por la Fruta del Diablo de Enel enviará al payaso directamente al otro mundo.

2. Bomu Bomu no Mi

Nuevamente, la fruta Bara Bara no Mi está en su mejor momento contra rebanadas, cortes y otros tipos similares de ataques físicos, y está optimizado para la defensa. Sin embargo, cuando se trata de ataques se queda atrás de otras frutas del anime.

Este escenario se examina cuando se enfrenta a la fruta Bomu Bomu no Mi que come Gem (Mr. 5). Esta fruta le da al usuario la capacidad de hacer explotar cualquier cosa que toque, causando heridas mortales en el proceso. Su usuario es básicamente una bomba C4 andando.

3. Nikyu Nikyu no Mi

Aunque las frutas Logia son generalmente más poderosas que los otros dos tipos, eso no significa que no haya excepciones. La fruta Nikyu Nikyu no Mi se considera una de las frutas más poderosas del mundo de One Piece. Un toque de pata y el oponente puede ser enviado 3 días y 3 noches al cielo.

Imagínese lo que puede hacer cuando golpea a plena potencia. Además, esta fruta tiene la capacidad de crear bombas masivas al presionar enormes cantidades de aire. La fruta Nikyu Nikyu no Mi también es perfecta para la defensa debido a su capacidad para repeler cualquier tipo de ataque.

4. Doku Doku no Mi

A estas alturas es obvio que cualquier fruta del diablo que tenga una técnica de ataque diferente a cortar o rebanar ha demostrado ser efectiva contra la fruta Bara Bara no Mi, y la fruta Doku Doku no Mi no es una excepción. De hecho, esta fruta del diablo es una de las más poderosas de la historia.

Es extraño cómo la Fruta del Diablo Doku Doku no Mi no es un tipo Logia simplemente porque tiene casi todos los atributos de Logia: crueldad y un poder de ataque horrible. Con todas estas características, no es casualidad que Magellan sea el alcalde de la prisión más aterradora de One Piece, Impel Down.

5. Soru Soru no Mi

La fruta Soru Soru no Mi no solo es una de las frutas del diablo más aterradoras, sino que también pertenece a la mujer más aterradora de One Piece, Big Mom. Esta fruta del diablo le da a Big Mom la capacidad de manipular y controlar las almas a su libre albedrío.

Ninguna otra fruta del diablo es inmune a la habilidad de Charlotte Linlin, ya que la única condición para que opere la fruta del alma es que el oponente tenga miedo. Dado que el usuario de la fruta Bara Bara no Mi es Buggy, su alma dejará su cuerpo cuando se enfrente a Big Mom.