One Piece 1001: Spoilers no confirmados revelan a Zoro dañando a Kaido

La tan esperada pelea entre algunos Emperadores del Mar y las Supernovas finalmente sucedería en el capítulo 1001 de One Piece; al menos si pasa la última serie de spoilers no confirmados y Eiichiro Oda sigue estas extrañas predicciones.

Varios detalles sobre el próximo capítulo del popular manga fueron compartidos en Twitter por el usuario Stairskun. Basado en los spoilers, Zoro cortaría a Kaido usando uno de sus ataques más poderosos y La Verdad Noticias te comparte más detalles a continuación.

En los capítulos anteriores del manga, Hyori le dio el Enma de Zoro Oden a cambio del Shusui de Ryuma, que es un tesoro nacional en la Tierra de Wano. El Enma, junto con el Ame no Habakiri, son las únicas espadas que se sabe que han herido al capitán de los Piratas de las Bestias en One Piece.

Parece que Zoro le haría a Kaido otro "Oden" si hay que creer en los spoilers no confirmados. Las predicciones del manga también mencionaron que Kaido lanzaría un contraataque contra el Pirate Hunter en la forma de Raimie Hakke o Thunder Bagua.

Según los informes, esto enviaría a Zoro volando a los escombros a pesar de su esfuerzo por bloquearlo. Los spoilers revelaron que el próximo capítulo de la serie Shonen no sería bueno para los fanáticos de Supernovas.

A pesar de sus poderosos e implacables ataques, los fanáticos supuestamente verían a Luffy, Zoro, Kid, Killer y Law sangrando con la máscara de Killer ya rota. Los dos Emperadores del Mar parecerían entusiasmados. Finalmente, Kaido declararía que los mataría a todos, mientras que Big Mom les diría a las Supernovas que la atacaran.

¿Significa esto que las Supernovas no son rival para Big Mom y Kaido? Vale la pena señalar que este conjunto particular de spoilers no está confirmado por los administradores y conocedores del subreddit One Piece.

Otros creen que es falso ya que salió antes del lanzamiento oficial del capítulo 1000. Al igual que todos los demás spoilers, los fanáticos deberían intentar moderar sus expectativas con este último conjunto de detalles. Los spoilers como este siempre deben tomarse con una pizca de sal. One Piece 1001 se lanzará el 17 de enero y podrás leerlo en Manga Plus.

