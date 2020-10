One Piece: 10 personajes que dependen o evitan demasiado de sus frutas del diablo

Las frutas del diablo son, por supuesto, el sistema de energía característico de One Piece. Puede que no sea el sistema de energía más complejo ni el más creativo que existe; Sin embargo, muy pocos de sus sistemas de energía contraparte podrían esperar competir con él.

El sistema de energía de las frutas del diablo es simple, fácil de entender y tan versátil como podría serlo. Tiene tantas ventajas con pocas o ninguna desventaja.

Lo que es aún más impresionante acerca de las frutas del diablo es lo abarcador que es. Personajes enteros de One Piece se forman a partir de la premisa de sus respectivas frutas del diablo; nunca envejece y nunca se vuelve aburrido.

Eso solo resalta cuán profundamente arraigadas están las frutas del diablo en One Piece. Algunos de los personajes hicieron de sus frutas del diablo sus características definitorias, mientras que otros convencerían a todos de que no tenían frutas del diablo si no fuera por las una o dos veces que los fanáticos las vieron usarlas.

Demasiado Confianza: Caribou

Caribou de "pelo mojado" es un súper novato infame que hizo su debut inicial después del salto temporal. Fiel a su apariencia, Caribou es verdaderamente un pirata baboso. Su alta recompensa proviene principalmente de sus deplorables actos de asesinatos más que de su fuerza genuina.

La fruta del diablo de Caribou, Numa Numa no Mi, es una de las pocas frutas del diablo tipo logia de la serie. Sin él, Caribou se verá reducido a un pirata inofensivo.

Caribou es uno de los piratas más buscados.

Apenas lo utiliza: Brook

Hoy en día, Brook usa su fruta del diablo de forma ocasional; principalmente al participar en combate. Sin embargo, antes del salto temporal, la fruta del diablo del esqueleto permanecía inactiva. No era que no estuviera dispuesto a usarlo, simplemente era incapaz de hacerlo.

El Yome Yome no Mi (Fruta Revive-Revive) que Brook comió le dio una segunda oportunidad en la vida. Antes de morir y 50 años después del avivamiento, la fruta del diablo no se usaba.

Demasiado confianza: Ace

Ace es un personaje que se volvió inseparable de Mera Mera no Mi. Desde sus primeros días de pirata, Ace dominó su fruta y subió de rango mientras la utilizaba. A pesar de que se confirmó que tenía Haki, rara vez lo mostró.

Quizás, solo quizás, si Ace hubiera entrenado su armamento Haki, su cuerpo no habría sido fácilmente penetrado por Akainu. Sin embargo, dicho eso, incluso Haki no lo habría salvado si la narrativa lo quisiera muerto.

Ace dominó a la perfección su fruta, es una de los mejores de One Piece.

Apenas lo utiliza: Kaido

La fruta del diablo de Kaido, que todavía no tiene un nombre oficial, es una de las frutas del diablo de tipo zoan más fuertes, si no la más fuerte, que existe. ¡Es un antiguo dragón chino gigante!.

De vuelta a Kaido; el tipo obviamente no usa mucho su fruta del diablo. ¿Por qué necesitaría hacerlo cuando puede, literalmente, disparar al "Quinto Emperador del Mar" en su forma más vainilla? El punto es que no hay mucha gente que pueda presionar a Kaido para que use su fruta del diablo.

Demasiado confianza: Big Mom

Todo el reino y la flota de Big Mom se basaban en su fruta del diablo. Si no hubiera sido por su fruta del diablo, no habría tenido ningún incentivo para construir Totto Land. Aunque afirma que construyó su país con un gran propósito, todos los fanáticos saben lo contrario .

La infraestructura de Totto Land se basó únicamente en la esperanza de vida de sus residentes. Los reclamos de igualdad de Big Mom son mocos; ella solo está en esto por esa dulce vida que la gente de su nación le brinda.

Big Mom lo es todo gracias a su fruta del diablo.

Apenas lo usa: Pudín

Solo hay un puñado de personas que conocen la fruta del diablo de Pudding. En primer lugar está Big Mom, que favoreció mucho a Pudding debido a sus capacidades. Quizás solo los altos mandos de los Piratas de Big Mom siguen conociendo su fruta del diablo.

El Memo Memo no Mi, que comió Pudding, le otorgó la capacidad de manipular recuerdos. Podría borrar, robar o falsificar los recuerdos de sus víctimas. No es una habilidad que uno usaría de manera casual.

Demasiado confianza: Fumador

El vicealmirante Smoker es fácilmente uno de los marines más destacados de la serie. Es un aliado recurrente y un villano del que los fanáticos simplemente no pueden tener suficiente. ¿A quién no le agradaría? después de todo, tiene una de las personalidades más equilibradas de la serie.

El único inconveniente de Smoker es su dependencia excesiva de su fruta del diablo. Hancock, un experto usuario de Haki, lo dominó con bastante facilidad cuando rompió su habilidad basada en la logia.

Smoker es muy dependiente a su fruta.

Apenas lo utiliza: Sengoku

No hace falta decirlo, Sengoku the Buddha es uno de los veteranos del mundo de One Piece. Mostró su increíble fuerza en Marineford. Sin ayuda de nadie, era capaz de impulsar el poder combinado de Barbanegra y sus ejecutivos.

Al igual que Kaido, no hay un montón de personas que puedan llevar a Sengoku a sus límites. Aquellos dignos de que él vaya al modo Buda son pocos y distantes entre sí.

Demasiado confianza: Luffy

En términos de dominio de la fruta del diablo y versatilidad general, Luffy ciertamente es uno de los favoritos. A lo largo de la serie, solo hay un puñado de personajes que se acercan a él en ese sentido.

Luffy es una de las pocas personas que realmente puede monopolizar cada rincón de sus frutas del diablo. Incluso personas como Katakuri y Doflamingo, que son décadas mayores que el anterior, resultan carentes en comparación con Luffy.

Luffy es uno de los personajes de One Piece que pueden utilizar mejor la fruta.

Apenas lo utiliza: Whitebeard

El difunto Barbablanca, como te hemos informado con anterioridad en La Verdad Noticias, era plenamente consciente de los peligros de su fruta del diablo, la Gura Gura no Mi. Se rumorea que es una fruta del diablo que tiene el potencial de destruir el mundo ; por supuesto, tendrá cuidado al usarlo.

TE RECOMENDAMOS LEER: Todo lo que debes saber del ANIME ¡El mundo de la animación japonesa!

Incluso en la batalla de Marineford, Whitebeard mantuvo su uso bajo control. Un movimiento en falso y habría hundido la totalidad del fuerte junto con su tripulación.