One Piece: 10 Personajes con probabilidades de MORIR en una película de terror

Los piratas de One Piece pueden estar prosperando en el mundo del anime, pero ¿cómo les iría en los reinos de una película de terror? Parte de la diversión de ser un fanático de las películas de terror es que hay tropos notables en el género que hacen que sea un placer verlos.

Además de disfrutar de los jumpscares que podrían salir de ellos, también hay algunas cosas en la película que un fan sabe que sucederán sin lugar a dudas.

Por ejemplo, habrá ciertos tipos de personajes que seguramente sobrevivirán a la película y otros que definitivamente van a morir al final. Pensar en personajes de cierto anime, como One Piece, y considerar cómo les iría en una situación de película de terror clásica es definitivamente algo interesante de lo que preguntarse cuando se trata del género.

Nami

No siempre hay muchas mujeres en las películas de terror. En las películas en las que un grupo de personas intenta escapar de una situación peligrosa, suele haber una o dos mujeres que forman parte del grupo, a menudo como intereses amorosos de los personajes masculinos principales.

El personaje femenino principal generalmente sobrevive, y dado que Nami es el personaje femenino principal en One Piece , y el que los fanáticos han existido por más tiempo, definitivamente sería la sobreviviente de los Piratas del Sombrero de Paja.

Nami de One Piece sería la número uno

Zoro

Como espadachín bien entrenado, no hay muchas situaciones de las que Zoro no pueda salir. Está cubierto de cicatrices de batallas pasadas que no necesariamente han salido como él quería, pero ha sobrevivido a todas, incluso si salió de una sin un ojo.

Esto lo convierte en una gran elección como protagonista de una película de terror, alguien fuerte y capaz de luchar contra cualquier slasher que esté tratando de matarlo, y lo ayudará a salir vivo del otro lado.

Zoro de One Piece sería el segundo

Tony Tony Chopper

Tony Tony Chopper es una adorable criatura animal durante la mayor parte de One Piece, aunque tiene la capacidad de convertirse en un enorme monstruo si es necesario. Ambas cosas le servirían para intentar sobrevivir a una situación de película de terror.

La mayoría de las películas evitarán la matanza de animales, al menos en la pantalla, ya que suele ser demasiado intenso para los espectadores. Y si lo necesitaba, podría volverse grande, fuerte y poderoso para contraatacar.

Tony Tony Chopper de One Piece sería el tercero en morir

Sanji

Sanji es un poco más probable que otros en los Piratas del Sombrero de Paja de morir en una película de terror, pero aún tiene la oportunidad de salir con vida. La caballerosidad de Sanji sería lo que lo haría, si realmente muriera en la película.

Se enfrentaría a un asesino o un demonio para asegurarse de que los demás en el grupo puedan escapar, dejándolo potencialmente perder una pelea pero salvando el día para otros en el proceso.

Sanji de One Piece sería el cuarto en morir

Nico Robin

Nico Robin es un personaje un poco sospechoso en One Piece , y hay un momento al principio de la serie en el que traiciona a los Piratas de Sombrero de Paja, incluso si hubo circunstancias atenuantes en torno a esa traición.

Aún así, eso la hace parecer más propensa a dejar el grupo y tratar de irse por su cuenta con una actitud de “Cada hombre por sí mismo”. Es muy parecido a un pirata, pero definitivamente también es una buena manera de que la maten en una película de terror.

Nico Robin de One Piece sería el quinto en morir

Monkey D Luffy

Monkey D. Luffy es el protagonista de One Piece , lo que generalmente lo protegería de cualquier daño en una película de terror, ya que el protagonista es a menudo la única persona que sale con vida al final de la película.

Pero Luffy tiene los poderes de su cuerpo de goma por comer la Fruta del Diablo , y eso lo convierte en un objetivo ideal para una película como Saw , donde su cuerpo extraño sería una gran oportunidad para darle una secuencia de muerte realmente espantosa.

Luffy protagonista de One Piece seria el sexto en morir

Shanks

Shanks, como un personaje patriarcal mayor de la serie y una especie de figura paterna para Luffy, sería absolutamente una persona para morir en una película de terror.

Esto no se debe a que sea menos capaz que otros personajes en una pelea , pero su condición de anciano probablemente significaría que moriría para salvar a los demás o al menos se pondría en peligro para dar a los demás en el grupo la oportunidad de escapar de sí mismos.

Shanks de One Piece sería el septimo en morir

Boa Hancock

En las ideas menos progresistas de las películas de terror, siempre hay una mujer que acaba muriendo porque es demasiado atractiva. Por lo general, se debe a que está en una especie de posición comprometedora con un hombre o porque ha sido demasiado coqueta.

Si bien este no es un tropo ideal para tener en una película de terror, definitivamente es uno que todavía se usa mucho, y Boa Hancock, como una mujer cuyos poderes giran en torno a que las personas la encuentren atractiva, podría caer en este concepto.

Boa Hancock de One Piece sería la octava en morir

Usopp

Usopp es un personaje conocido en el anime de One Piece por ser un cobarde. Intenta evitar cualquier situación en la que pueda resultar herido o muerto. Si bien esto parece una buena manera de sobrevivir en una película de terror, en términos generales.

Tener miedo tiende a significar que te maten mucho más rápido, ya sea por no seguir con el grupo o por tomar una decisión estúpida por miedo. Usopp probablemente moriría temprano en una situación de terror.

Usopp sería el personaje número nueve en morir

Monkey D. Garp

Monkey D. Garp es una especie de figura autoritaria de la aplicación de la ley en la serie, que automáticamente lo marca para la muerte en una película de terror, sin importar cuán fuerte o poderoso sea.

Uno de los tropos de estas películas es que ni siquiera las fuerzas del orden pueden ayudar a los personajes, y esto a menudo se demuestra al ver morir a un oficial de policía en la pantalla muy al principio de la película, generalmente después de haber sido llamado para investigar algunos sucesos extraños.