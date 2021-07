One Direction celebra 11 años; fans celebran su aniversario con memes

Este 23 de julio se cumplen 11 años desde el inicio de la formación de One Direction, agrupación birtánico-irlandesa que en poco tiempo de su lanzamiento se convirtió en una de las boy band más aclamadas e importantes de la música a nivel mundial y en La Verdad Noticias te contamos que ha sido de los integrantes.

La historia de la emblemática banda conformada por Nial Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles y Louis Tomlinson tuvo sus inicios durante el programa “The X Factor”, en donde se presentaron en audiciones de manera individual, pero que el destino decidió reunirlos en una banda.

También conocidos como “1D”, la banda realizó una gran cantidad de conciertos en Europa, Oceanía y América para promocionar su primer álbum Up All Night a solo un año de su formación. Para 2012, se convirtieron en el primer grupo masculino en ubicarse en el primer puesto de Billboard 200 por su álbum Take Me Home.

Fans piden el regreso de 1D con memes

Nial Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles y Louis Tomlinson

La agrupación logró conquistar al público juvenil con éxitos como “Kiss You”, “Steal My Girl” y “Best Song Ever”, por lo que aprovechando su onceavo aniversario, usuarios de redes sociales manifestaron su esperanza de que algún día los integrantes vuelvan a reunirse en un mismo escenario.

Con memes usando el hashtag #18MonthsMyAss haciendo referencia a que supuestamente, el grupo únicamente iba a tomarse un descanso de año, usuarios de redes sociales recordaron a los integrantes de la banda más famosa, de la cual formó parte Zayn Malik, quien anunció su regreso a la música con la canción “Vibez”.

Captura de Twitter.

Captura de Twitter.

Captura de Twitter.

¿Cómo se llama la primera canción de One Direction?

Durante el segundo semestre del 2011, la banda lanzó su primer sencillo “What Makes You Beautiful”, que se posicionó en el primer lugar de las listas más importantes de Irlanda y Reino Unidos a tan solo días de su lanzamiento.

Y es que fue gracias a este sencillo, que la banda logró abrirse puertas en el ámbito internacional, en donde recibieron diversos reconocimientos y premios como los MTV Video Music Awards al Mejor artista nuevo, Mejor video pop y Video más digno de compartir en un solo día.

Da clic para conocer cómo es la relación de Harry Styles y Louis Tomlinson a 11 años de la formación de One Direction.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!