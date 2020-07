One Direction: Conoce las SORPRESAS para festejar sus 10 años

One Direction: Conoce las SORPRESA para festejar sus 10 años

One Direction es una de las boy band que se convirtió en todo un fenómeno musical y que el jueves 23 de julio cumplen 10 años de su lanzamiento al mundo de la música, que surgió en el reality show británico The X Factor.

Esta banda estaba integrada por Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson y quedó en tercer lugar en la final del programa, sin embargo a partir de ahí comenzó su éxito.

¿Qué sorpresas tiene One Direction para su aniversario?

One Direction cumple 10 años

Los chicos de para One Direction para celebrar su aniversario tienen preparado distintas actividades para interactuar con sus fans, planean lanzar un sitio web llamado 10 Years Of One Direction, por el cual mostraran la historia del grupo desde sus primeras audiciones, giras y show agotados.

Por si fuera poco, habrá un video documental con imágenes inéditas de la banda e incluirán un EP con nuevas versiones de sus clásicos singles y material poco conocido por sus fans.

El EP de One Direction

Los chicos de One Direction han vuelto a las plataformas digitales para presentar cuatro EPs compuestos por un material inédito que ha revolucionado a sus millones de seguidores.

One Direction tendrá grandes sorpresas por su aniversario

Estos EPs verán la luz a las 00:00 horas del 23 de julio, están formados por canciones que la banda publicó a lo largo de su trayectoria, pero en diferentes versiones que nunca antes se habían escuchado, mientras que su primer mini álbum ofrece cuatro temas en acústico y uno en su versión original y en el segundo, titulado live, se pueden escuchar algunos hits en su versión en directo.

Rarities es el nombre del tercer EP de One Direction que se refiere a unas versiones especiales, únicas e incluso, interactivas. El tema protagonista es You & I, que podemos escucharlo en su edición para radio, en su versión a piano y en un formato de "dueto" que anima a sus seguidores a grabar sus colaboraciones caseras. Además, este EP incluye la canción Home.