Omar Fierro bajó 20 kilos y ahora luce mejor que nunca

Omar Fierro es uno de los famosos actores mexicanos que recientemente ha dejado sorprendidos a sus fieles seguidores con su nueva imagen, pues ha logrado bajar cerca de 20 kilos, lo que le ha brindado una apariencia de más juvenil, además, de lucir mejor sus atuendos.

Resulta que el famoso actor Omar Fierro compartió que pudo bajar de peso siguiendo algunos tips que le dio su compañero, el también actor José Ron, quien también luce un cuerpazo.

Fue para el Programa Hoy en donde el famoso actor Omar Fierro dicho que: “Él me recomendó unas pastillas naturales que me ayudan a limpiar el estómago y me vuelo una comida, o sea que hago una comida cada 12 horas y me resulta”, refiriéndose al actor José Ron.

A Omar Fierro ya no le queda su ropa

Omar Fierro y José Ron

En esta ocasión durante la entrevista el galán explicó que este cambio ha sido gradual y se siente muy contento con los kilos que ha logrado bajar, pues eso le ayuda a estar más saludable.

Es por eso que también, el destacado Omar Fierro reveló que mucha de su ropa, ya no le queda la regala y otra la se la dona a una amiga que tiene una empresa de vestuario para producciones y ella le hace los ajustes pertinentes para que sea ocupada.

La nueva imagen de Omar Fierro

La nueva imagen de Omar Fierro

“Este fin de semana saque todo lo que ya no me quedaba del closet; más de 20 pantalones que ya me quedaban muy grandes y no hay manera de ajustarlos. Así que tuve que comprar ropa nueva, pues la talla ha cambiado, ahora luzco mejor las camisas”, mencionó.

Cabe destacar que el atractivo actor mexicano Omar Fierro aseguró que seguirá cuidando su figura, sin embargo, ahora se siente mejor que nunca y ya ni siquiera se pesa por que se ha sentido mucho mejor que antes.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!