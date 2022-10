Omar Chaparro sufre que no se pudo despedir de uno de sus seres queridos

Omar Chaparro decidió abrir su corazón a sus seguidores, pues está muy dolido porque uno de sus seres más queridos dejó este mundo. Además, lamenta que no estuvo a su lado en los últimos momentos.

Se trata de su adorada mascota, un perrito de nombre Nico. Aunque se trate de un compañero de cuatro patas, para muchos se siente como la pérdida de un familiar o ser querido.

“Estoy feliz porque Nico acaba de reunirse en el cielo con su amada Daysi, pero muy triste porque se me ha ido y no me despedí de él” explicó Omar Chaparro desde sus redes.

Omar Chaparro le dedica su publicación a su perrito Nico

Además de un emotivo mensaje, Omar Chaparro compartió con sus seguidores algunas de las mejores fotografías de Nico y de su otra perrita Daysi que aparentemente ya había dejado este mundo mucho antes.

Asimismo, continuó con la dedicatoria a su querida mascota: “ya no lo podré abrazar, ni tirarme en el suelo con él para recibir esas muestras de amor incondicional que solo te puede dar un amigo del alma. Te extraño demasiado Nico, siempre te querré”.

Por suerte cuenta con todo el apoyo de sus seguidores, ya que no le han dejado de enviar comentarios de consuelo y pronta resignación por la pérdida de su perrito.

¿Qué hace Omar Chaparro en la actualidad?

Omar Chaparro trabaja en este programa de Tv.

El famoso actor Omar Chaparro y ahora presentador, actualmente dirige su late show o programa nocturno llamado “Tu Night” que se transmite en Estrella TV. Asimismo, te mostramos en La Verdad Noticias que se ha confirmado como la voz latina del Joker en el nuevo Batman animado.

