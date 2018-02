Omar Chaparro revela quién se robó el anillo de Ceci Galliano

A mediados de 2014 se armó todo un escándalo en el extinto programa Sabadazo, luego de que en plena grabación se le perdió el anillo de compromiso que en aquel entonces Mark Tacher le había dado a Ceci Galliano.

Ceci Galliano

En un principio lo buscaron en el foro, pues durante un baile se le zafó del dedo a Ceci Galliano porque le quedaba un poco grande- entonces creyeron que lo encontrarían cerca, pero la sortija no apareció.

Ceci Galliano

Fue aquí donde salieron a relucir los nombres de Lapizito y Gomita, pues fueron acusados de haber sustraído el anillo de Ceci Galliano, aunque tiempo después de descartó que ellos lo tomaron

Y casi 4 años después de esta controversia, ahora es Omar Chaparro quien se atrevió a hablar sobre quién en realidad pudo haberse robado el famoso anillo de Ceci Galliano

ASÍ FUE EL MOMENTO EN QUE LA SORTIJA DE CECI GALIANO SALIÓ VOLANDO EN EL PROGRAMA EN VIVO

"Voy a decir lo que yo sé. En Sabadazo le acababa de dar el anillo Mark Tacher a Cecilia Galliano -que finalmente no se casaron-. Estaba en vivo el programa y a Cecilia le quedaba un poco grande el anillo y se le cayó, entonces estábamos todos bailando ahí y de repente desapareció el anillo".

De repente vamos a corte y el anillo no apareció; entonces pidieron ver el video en cámara lenta y se ve que Lapizito se agacha y se levanta, pero… Cecilia dijo: 'Oye fue Lapizito', yo lo que supe y hablé con Lapizito, que él realmente siempre lo regañaban cuando él se metía a la toma sin agacharse, entonces él lo que hizo fue agacharse para no salir en la toma. Yo no creo que se lo hayan robado, de veras"

Explicó Omar y luego todos los presentes soltaron carcajadas porque el dichoso anillo nunca apareció y finalizó con: "Luego a Lapizito lo mandaron a Monterrey".

Lapizito y Lapizin parodian la canción ‘Movimiento Naranja’

Tal parece que Lapizito y Lapizin, los hermanos de Gomita, han aprendido bien de su hermana, pues si quieren tener un poco de fama hay que generar polémica.

Los payasitos también se unieron a la euforia que ha causado el spot publicitario de Movimiento Ciudadano, con la renovada versión de Movimiento Naranja interpretado por Yuawi.

A través de un video publicado en su canal de YouTube, Lapizito y Lapizin, decidieron hacer una parodia de la canción.

Y esto ha causado que Lapizito y Lapizin, sean el centro de atención, pues su video ha causado la molestia de muchas personas.

En el video Lapizin intenta vestirse como el niño huichol, Yuawi, al tiempo que imita su baile y voz.

La canción poco a poco se transforma en versiones de electrónica, tribal y cumbia.

Sin embargo, a muchos usuarios de internet, su parodia es una burla total del niño Yuawi.

Yuawi López interpreta la canción de Movimiento Naranja

Estos son algunos de los comentarios en el video del canal de Lapizito y Lapizin son:

“Alguien podría decirme por favor en que parte del video esta lo gracioso”.

“Solo quieren fama y hacen parodia de lo que se hace viral, no pueden crear algo solos o qué”,

“sabes que la sobreexplotación de la canción llegó a su fin cuando ocurren estas cosas” o

“¿Quiénes se creen para burlarse del niño Yuawi?”.

Aquí te dejamos el video, para que saques tus propias conclusiones:

Aunque todo empezó como un simple spot para las próximas elecciones en México, el pequeño Yuawi y su “Movimiento Naranja” han causado una verdadera sensación en internet.

¿Quién es Yuawi, protagonista de Movimiento Naranja?

El protagonista es Yuawi López de 7 años de edad, quien es un niño que participó en el programa ‘La Academia Kids’ de Tv Azteca, originario de Jalisco.

En el 2014 realizó su primera presentación, donde cantó y vistió con un traje huichol conquistando los corazones de los espectadores.

Ahora, el tema que le ha dado más popularidad a Yuawi es el de ‘Movimiento Naranja’, a pesar de que la canción se ha combinado con otras melodías, sigue siendo un éxito de Internet.

Esta es la versión original interpretada por Yuawi y no por Lapizito y Lapizin: