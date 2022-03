Omar Chaparro revela que sufrió depresión por subir 14 de kilos

El actor y comediante ha logrado bajar 10 de los 14 kilos que tiene de más.

Omar Chaparro busca demostrarle al público que es un artista completo, motivo por el cual aceptó subir 14 kilos como parte de los requisitos para protagonizar The Wingwalker. Sin embargo, él nunca se espero que el aumento de peso le causara serios problemas de salud y lo orillara a sufrir un cuadro de depresión más severo.

En entrevista para el programa Ventaneando, el actor indicó que antes de iniciar a rodar la película ya acudía a terapia debido a problemas emocionales que enfrentaba. Fue por este motivo que le fue imposible subir los 20 kilos que el director le había pedido, ya que su cuerpo no aceptaba comida demás pero finalmente lo logró.

El comediante tuvo que subir 14 kilos para poder interpretar a Julián Álvarez, el protagonista de la película The Wingwalker.

“Antes de que yo empezara a hacer esta película, yo estaba en un proceso complejo a nivel personal de depresión, estaba mal, estaba con terapia… El director me pidió que subiera 20 kilos, no me entraba la comida, fue muy complejo y subí únicamente 14 kilos, lo cual es mucho”, declaró el también comediante, quien hace poco visitó Yucatán con su familia.

Ya bajo 10 de 14 kilos

En otra entrevista, ahora para el programa Hoy de Televisa, el protagonista de Como caído del cielo indicó que el aumento radical de peso causó estragos en su salud. Una vez que finalizaron las grabaciones de The Wingwalker, él buscó ayuda para perder esos kilos de más.

Gracias a un entrenamiento en casa y con el asesoramiento de expertos, Omar Chaparro ha podido bajar 10 de los 14 kilos que subió, lo cual lo llena de orgullo y presume sin pena alguna en sus redes sociales, pues aseguró que llegó a pensar que nunca volvería a su peso.

¿Cuántos años tiene Omar Chaparro?

Hoy en día, el actor y comediante se ha convertido en un referente de la televisión mexicana.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Omar Chaparro nació el 26 de noviembre de 1974 en el estado de Chihuahua, por lo que ahora tiene 47 años de edad. Respecto a su carrera artística, se sabe que él debutó de manera profesional en 2001 y forjó una amplia trayectoria en la empresa Televisa.

