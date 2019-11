Omar Chaparro quiso SUICIDARSE ¡por depresión!

El famoso actor mexicano Omar Chaparro es el artista del que todos están hablando en redes sociales, pues hace unos días causó sensación al lanzar el primer tráiler de ‘Como caído del cielo’ la cinta biográfica de la leyenda Pedro Infante.

Además de su participación como protagonista, también colaborará en el soundtrack oficial de la película, pues ayudó a escribir el tema ‘De qué me sirve el cielo’ que sin duda marcará tendencia en internet.

Aunque se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, esto no significa que se salva de los problemas que afectan a casi todo el mundo, siendo uno de ellos la depresión, que casi lo lleva a cometer una desgracia.

Omar Chaparro, quien recientemente ha causado furor por sus participaciones en cintas como ‘Detective Pikachu’ y ‘No manches Frida’ asistió al popular programa matutino ‘Hoy, donde fue entrevistado en la sección ‘Ponle la cola al burro’.

Lo que se esperaba que fuera una dinámica divertida y cómica, terminó siendo bastante trágica, pues Omar Chaparro hizo una revelación que dejó helados y preocupados a todos sus fanáticos, pues no se lo esperaban en lo absoluto.

"Me sentí como rezagado, no me lleve muy bien con el productor, me decía: ‘vamos al aire, listos a los dos de la mañana’, y yo con todos mis diálogos aprendidos y a las 2 de la mañana listo y de repente me comentó ‘no, sabes qué, mejor no, y empecé a llorar y llorar”.