Omar Chaparro es captado viendo la retaguardia de otra mujer que no es su esposa

A través de su cuenta de Tik Tok, Omar Chaparro fue captado por su hijo, mientras él veía fotografías de mujeres haciendo ejercicio, haciéndole zoom a la zona de la retaguardia para admirar la belleza de las modelos.

Sin embargo mientras el actor creía que estaba en un momento de privacidad, de repente su esposa le tocó el hombro, haciéndole saber que había visto la travesura de su esposo y declarandolo hombre muerto.

Por supuesto todo esto ocurrió a manera de broma para un video de la popular plataforma, es decir el clip está planeado, y tanto el comediante como su pareja y su hijo habían acordado realizar el corto clip.

“Me siento traicionado por mi propio hijo que me grabó y editó el video.Creo que ya estoy muerto y no me han avisado”, publicó el actor