Omar Chaparro enloquece a fans tras anunciar nuevo programa en Netflix (VIDEO)

Uno de los actores más carismáticos de la pantalla chica es sin duda alguna Omar Chaparro, que también participó en "Sabadazo", programa de Televisa y recientemente el famoso ha anunciado a través de su cuenta personal de Twitter que será el nuevo conductor del programa "¡Nailed It! México".

En el clip que compartió Omar Chaparro, se aprecia que estaba viendo un programa de televisión junto a su hija Emiliano y de repente el actor mexicano empezó a decir que tan complicado es realizar un postre si ya tienes la receta, a lo que su hijo le preguntó: "¿Conducirías ¡Nailed It!?".

Tal parece que el famoso actor quisó sorprender a sus fans y mostrarles de una manera divertida que el sería el conductor de "¡Nailed It! México".

Omar Chaparro será el nuevo conductor de la versión mexicana de "¡Nailed It!" y será transmitido en la plataforma de Netflix el próximo 8 de febrero. En dicho programa los participantes tendrán que probar su habilidad para realizar diversas recetas de repostería a pesar de que sean un desastre en la cocina.

Ante la gran noticia que dio Omar Chaparro, los fans no dudaron en enviarle diversos mensajes de buenos deseos al actor, incluso Laura G está ansiosa por ver el programa; como bien se sabe ambos estuvieron juntos en el programa "Sabadazo".

"Que padre muchas felicidades", "Súper Omar ¡felicidades! Nunca lo he visto así que lo veré feliz", No me lo voy a perder más porque me encanta verte", "¡Si nos gustaba, ahora imagínate conducido por Omar Chaparro y versión mexicana!". Escribieron los seguidores del conductor.