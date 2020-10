Omar Chaparro en plena crisis económica se muda de ciudad

Omar Chaparro no es la excepción a la crisis económica que se está viviendo actualmente debido a la pandemia por Coronavirus, por lo que el famoso ha tenido que tomar las medidas necesarias para proteger su familia, pues la falta de ingresos fue una afectación muy grave.

En ese sentido, el también conductor del reality Show ¿Quién es la máscara? realizó una reunión con medios de comunicación para hablar de su nuevo proyecto, que se llamará “Tu Night, y que será llevado a cabo por el canal Estrella Tv.

Es bien sabido que Omar Chaparro vivía en Los Ángeles, por lo que decidió regresar a México a realizar proyectos, pues tuvo varias grabaciones que se cancelaron, asi que aunque no lo considera una tragedia, si fueron desafíos fuertes.

“Se me cancelaron contratos, se me pospusieron proyectos, y los gastos eran los mismos, yo tengo gastos aquí, es muy caro vivir en Los Ángeles, gastos en México, escuelas, doctor, pagar la casa”.

Famosos también son afectados por el Covid-19

No obstante, aunque tiene una posición de artista, sigue siendo vulnerable a la crisis económica, y también al miedo de tener problemas de salud, y aunque su crisis tal vez no es comparable con la de otras personas, no deja de ser menos importante.

“Entre más alto se sube la montaña, sopla más fuerte el viento, lo único que te puedo decir es que tuve que hacer algunos cambios, por ejemplo regresarme a México fue uno de ellos”, dijo.

Actualmente el comediante se encuentra realizando el programa ¿Quién es la Máscara? donde domingo a domingo nos ayuda a revelar las identidades de los famosos que se encuentran en cada uno de los personajes.

