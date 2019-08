Omar Chaparro afirmó que Martha Higareda le vio el PAQUETOTE

Omar Chaparro reveló ciertos detalles íntimos que dejaron boquiabiertos a los usuarios de Internet; pues su compañera Martha Higareda tuvo la dicha de verlo como dios lo trajo al mundo; es decir DESNUDO. Esto en plena escena de película.

Suertuda y con ventaja; así es como resultó Martha Higareda luego de la fuerte revelación que hizo su compañero de películas Omar Chaparro, pues en una confesión este mencionó de manera contundente que 'Miss Laura' le vio en paquete en vivo y en directo, mientras grababan una escena y aunque todo fue muy rápido, es la única actriz que ha tenido ese 'privilegio'.

“Tuvimos un percance ahí en la película que cuando yo salgo de escena desnudo me meto a un un baño, y curiosamente Martha se había metido hacer pipí entonces cuando yo entré, ella no sabía que iba a entrar desnudo y yo no sabía que ella estaba ahí y entonces cuando entre al baño quité las manos de donde estaban y ella si tuvo la oportunidad de verme desnudo”.

La amistad que los conductores no es tan reciente, pero sin duda se ha mantenido desde hace algún par de años; de hecho en sus colaboraciones se nota de manera perfecta lo que ocurre entre ellos, ya que lejos de actuar, a ambos se les facilita y al momento de proyectar los resultados, esto se ve bastante natural.

Omar Chaparro ha colaborado con Martha Higareda en las dos películas de No manches Frida, bajo la producción de la misma Higareda y ahora en Todas caen, donde ambos comparten créditos como pareja. Hay quienes adoran a la pareja y a las respectivas colaboraciones que cada uno ha tenido; sin embargo, otros se niegan a apreciar las películas y tunden de críticas a los actores en redes sociales.

