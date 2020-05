Omar Chaparro ¿Será Vicente Fernández en la bioserie

Omar Chaparro es un carismático actor que se ha logrado posicionar como uno de los mejores en México y recientemente sorprendió durante un enlace en vivo con Venga la Alegría, ya que habló de los proyectos que vendrán en su carrera cuando pase la pandemia por el Covid-19.

Con el carisma que lo caracteriza, Omar Chaparro, durante la plática con el matutino de TV Azteca, el chihuahuense detalló que, a pesar de esta situación, disfruta el poder pasar tiempo de calidad con su esposa Lucía, así como con sus hijos Emiliano, Andrea y Sofía.

“Es algo que tengo que agradecerle al coronavirus que estamos muy unidos, mi hija la mayor estaba en México y Emiliano estaba también fuera. Ya tenemos dos encerrados y la hemos pasado muy bien".

Hay que destacar que en el mismo programa, el ex intérprete de Televisa aprovechó para aclarar las especulaciones acerca de la serie biográfica de Vicente Fernández, ya que surgió el rumor de que él sería el que interpretaría al 'Charro de Huentitán', sobre ese rumor ha comentó:

“Fue una plática casual, no fue ninguna propuesta. Él (Vicente Fernández) me comentó que había gente interesada en hacer la serie, pero sí me dio mucha risa que después dijeron que yo sería el protagonista".

Para finalizar, el actor mexicano Omar Chaparro reveló que esta contingencia sanitaria provocó la postergación de una película que está produciendo, además de conferencias y conciertos que tendría a lo largo de estos meses que han sido de confinamiento.

Omar Chaparro y el TikTok

Cabe destacar que Omar Chaparro reconoció hace poco, ya no tener la edad para realizar algunos retos de Tik Tok, pues al intentar realizar uno de ellos terminó teniendo un pequeño accidente que pudo haberle ocasionado una fuerte lesión en su espalda.

Y es que Tik Tok se ha convertido en una de las plataformas preferidas entre las nuevas generaciones, por lo que varios artistas se han unido a esta red social e incluso muchos de ellos ya se han convertido en todos unos expertos.