Olivia Wilde recibió los papeles de custodia de sus hijos ¡En pleno escenario!/Foto: NBC | 2022 Getty Images, Getty Images North America

La separación entre Olivia Wilde y Jason Sudeikis cada vez se vuelve más mediática, ya que la ex pareja continúa una batalla legal por la custodia de sus dos hijos, Otis de 8 años y Daisy Josephine de 5. Sin embargo, el más reciente “golpe bajo” que recibió la actriz por parte de los abogados de su ex, ha generado fuertes críticas contra Jason.

Ya que Olivia recibió los documentos sobre la custodia de sus hijos durante el martes, cuando se encontraba en pleno escenario durante un evento en Las Vegas. La actriz y directora estaba promocionando su próximo thriller “Don't Worry Darling” en la convención CinemaCon cuando una misteriosa mujer se acercó a Wilde y le entregó un sobre manila.

Wilde preguntó: "¿Esto es para mí?", cuando recibió el sobre marcado como "privado y confidencial". Abrió el paquete en pleno escenario, lo revisó y reanudó su discurso. El público presente en ese momento pensó que se trataba de algún guión cinematográfico o un proyecto secreto de la actriz. Como te informamos en La Verdad Noticias, Olivia Wilde y Jason Sudeikis confirmaron su separación en noviembre de 2020.

Jason Sudeikis no sabía que le entregarían los documentos a Olivia Wilde en el escenario

La actriz y directora leyó el documento en pleno escenario, frente a la audiencia/Foto: Marca

Una fuente le informó al medio Variety que los papeles que la actriz de 38 años recibió en el escenario sí eran sobre su proceso legal de la custodia de sus hijos: "se redactaron documentos para establecer la jurisdicción relacionada con los hijos de Wilde y Sudeikis", dijo a la revista el informante.

Wilde trató de guardar la calma y no hablar sobre el tema/Foto: El Universal

Sin embargo, se reveló que supuestamente el actor de 46 años de edad no estaba enterado de que los documentos se le entregarían a su ex mientras estaba trabajando ante el público: "no tenía conocimiento previo de la hora o el lugar en que se habría entregado el sobre, ya que esto dependería únicamente de la empresa involucrada y nunca aprobaría que se le entregara de manera tan inapropiada", agregó la fuente.

Recordemos que actualmente Olivia Wilde mantiene un romance con el cantante Harry Styles, con quien se dice hay rumores de un posible compromiso; mientras que en el caso de Jason Sudeikis, él quedó muy afectado por la ruptura, y después de más de un año de la separación no ha hecho oficial tener algún romance con alguien más.

¿Olivia Wilde y Jason Sudeikis estaban casados?

Los actores nunca se casaron/Foto: Los 40

No, los actores estadounidenses nunca se casaron, a pesar de que estuvieron comprometidos durante 7 años. Olivia y Jason se conocieron a mediados del 2011, y para noviembre de ese año comenzaron un romance. Ya que su amor fue casi “a primera vista”.

Para enero de 2013 los medios internacionales revelaron que Sudeikis le entregó el anillo a Wilde, y en el siguiente año tuvieron a su primer hijo juntos. Los fans comenzaron a cuestionar cuándo llegarían al altar los actores, ya que ambos parecían haber olvidado que estaban comprometidos.

Para febrero de 2016 tuvieron a su segunda hija, y ambos informaron que seguían muy enamorados, pero que el matrimonio ya no era su prioridad. Sin embargo, después de 9 años juntos, Olvia Wilde y Jason Sudeikis decidieron terminar en 2020.

